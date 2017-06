10 propostes culturals per al cap de setmana

Engega el festival de narració i tradició oral EVA

Diversos municipis del Penedès. Fins l'11 de juny

Des d’aquest divendres el Penedès es converteix en l’epicentre de la narració i la tradició oral contemporània amb la 13a edició del Festival En Veu Alta (EVA), que organitza 44 propostes de diferents formats i estils, i dirigides a públic adult i familiar, a 14 municipis. Maria Arnal i Marcel Bagès, que presentaran '45 cerebros y 1 corazón' (4 i 10 de juny, 21 h), són els caps de cartell d’aquesta edició. També destaca l’espectacle Acorar, de Toni Gomila, una reflexió sobre la identitat col·lectiva dels pobles (10 de juny, 23 h), i una activitat familiar a càrrec de Màrius Serra (11 de juny, 12 h). Amb l’objectiu de fer més propera la cultura occitana, l’espectacle inaugural d’aquest any consistirà en un ball folk occità amb cançons i danses amb Mirabèl (divendres, 21 h). Finalment, el festival continua apostant per un dels seus trets més distintius: portar espectacles en espais singulars i poc habituals, ocupant des de places i carrers fins a indrets com el cementiri de Sant Sadurní d’Anoia, parcs, caves i, fins i tot, uns safaretjos. L’EVA se celebrarà també a Pradell de la Teixeta (Priorat) del 30 de juny al 2 de juliol.

Una lliçó d’anatomia a càrrec de Joan Morey

Barcelona. Fins al 13 de juliol

Un cos nu és al centre de la imatge i, al seu voltant, un grup de persones l’examinen i el manipulen, mentre la càmera no es perd ni un sol detall. Es tracta de l’última obra de l’artista Joan Morey (Mallorca, 1972), 'Cos social [Lliçó d’anatomia]', que es pot veure fins al juliol a l’Arts Santa Mònica. El projecte, que ha sigut enregistrat a l’amfiteatre anatòmic de la Reial Acadèmia de Medicina, és una videoperformance en què s’examina la construcció social del cos en la cultura contemporània occidental, així com el seu desencadenant en l’àmbit de la performance artística. Es tracta de l’obra guanyadora de la tercera edició del Premi de Videocreació, impulsat per l’Arts Santa Mònica, la Xarxa de Centres d’Arts Visuals de Catalunya i el Loop Barcelona.

540x306 L'exposició 'Cos social [Lliçó d'anatomia]' de Joan Morey / ARTS SANTA MÒNICA L'exposició 'Cos social [Lliçó d'anatomia]' de Joan Morey / ARTS SANTA MÒNICA

Portes obertes a les associacions culturals

Diversos municipis. Fins al 4 de juny

Amb motiu del Dia de l’Associacionisme Cultural (4de juny), durant aquest cap de setmana s’han organitzat jornades de portes obertes als equipaments culturals associatius de tot Catalunya. L’objectiu és acostar als ciutadans els ateneus, casals, casinos, orfeons i locals castellers, entre d’altres. Des del Casino Menestral Figuerenc fins a l’Associació Institut de Promoció de la Cultura Catalana de Barcelona, gairebé cent associacions obriran les seves portes arreu del territori.

Torna el Minipop, el festival de música familiar

Tarragona. Fins al 4 de juny

Aquest any, el festival Minipop de música i cultura contemporània per a tots els públics, que se celebrarà al passeig de les Palmeres de Tarragona, continua apostant per artistes emergents del pop català. El cartell l’encapçalen Carles Belda i Sanjosex (divendres, 20 h), La Bien Querida (dissabte, 20 h) i Mazoni (dissabte, 21.30 h), entre d’altres. També té un espai dedicat als infants de 0 a 3 anys, oferta gastronòmica i la fira Minicrafts.

540x306 Una edició anterior del festival de música Minipop / MINIPOP Una edició anterior del festival de música Minipop / MINIPOP

Una mostra dedicada a Joaquim Sunyer

Sitges. Fins al 29 d'octubre

El Museu de Maricel de Sitges inaugura una instal·lació dedicada a Joaquim Sunyer (Sitges, 1874-1956), amb motiu del centenari d’un dels seus olis més emblemàtics: 'Cala Forn' (1917). La instal·lació 'El paisatge noucentista sitgetà. Cent anys de ‘Cala Forn’, de Joaquim Sunyer' presenta aquesta obra i tres més: 'Pastoral' (1910-11), 'Paisatge de Sitges' (c. 1920) i 'Paisatge de Miralpeix amb vistes a Pere Pau' (s.d.). La mostra suposa l’escenificació del paisatge de Sitges idealitzat pel pintor a començament del segle XX i concentrat en aquestes quatre pintures. Amb 'Cala Forn', Sunyer culmina la síntesi del classicisme, l’idealisme i la humanització. Es tracta d’una obra que representa la plenitud d’aquest artista i la humanització absoluta del paisatge ideal traçat pel Noucentisme.

Rufus Wainwright al festival de Pedralbes

Barcelona. Fins al 5 de juny

Aquest dilluns a les 22 h, el cantautor Rufus Wainwright donarà el tret de sortida al Festival Jardins de Pedralbes amb un concert amb piano i guitarra. El festival, que s’allargarà fins al 15 de juliol, acollirà també els concerts de Sting, The Beach Boys i Tony Bennett, entre d’altres.

540x306 Rufus Wainwright dona el tret de sortida al festival de Pedralbes / FESTIVAL JARDINS DE PEDRALBES Rufus Wainwright dona el tret de sortida al festival de Pedralbes / FESTIVAL JARDINS DE PEDRALBES

El Festival Indika difon la cultura ibèrica

Jaciment Iber d'Ullastret. 3 i 4 de juny

El jaciment iber d’Ullastret celebra aquest cap de setmana el Festival Indika, que inclou visites teatralitzades a la ciutat ibèrica i una visita virtual per descobrir en tres dimensions com era el poblat fa més de 2.200 anys. Al nucli històric, a més, hi haurà tallers de ceràmica i d’elaboració de cervesa, entre d’altres. I els restaurants oferiran plats i begudes inspirats en els aliments de l’època.

Celebrar l'art Impossible

Mercat de les Flors i Institut del Teatre. 3 i 4 de juny

El Festival l’Art Impossible reivindica la cultura inclusiva amb espectacles on persones amb i sense diversitat funcional exploren les fronteres de l'art. Durant dos dies, el festival exhibirà les darreres creacions de grups i col·lectius de teatre, dansa, música i arts plàstiques que vetllen per a l'accés universal a la participació i a la professionalització artística. Hi haurà el pianista Ignasi Terraza, amb la companyia de dansa integrada Liant la Troca; la Companyia Palmyra amb 'Lucrecia & Judith', una revisió contemporània de dos mites femenins de l’Antic Testament; 'El mirador de les paraules' de la Companyia Bambú, una obra de creació pròpia que incita a qüestionar-nos com un món envaït d’altes tecnologies; la dansa de 'La pell als marges' d’ARTransforma. També hi haurà teatre familiar, instal·lacions visuals, pintura en viu i tallers.

La Cubana s'acomiada

Teatre Tívoli. Fins l'11 de juny

Després de nou mesos, la 'Gente bien' de La Cubana se'n va del Tívoli. L'espectacle ha estat el més proper que la companyia ha fet a un musical clàssic, posant el dia una obra de Santiago Rusiñol en un sainet que ha resultat ser 100% la Cubana, fins i tot amb Mercè Comes i Mont Plans. 'Gente bien', que es va estrenar el 1917 al Teatre Novedades i s’ha mantingut viva gràcies a les companyies de teatre amateur, és un divertiment en el qual l’autor de 'L’auca del senyor Esteve' ridiculitza els hàbits de nou-ric de la burgesia industrial que apareix a la Barcelona modernista. La Cubana parteix d’aquesta història i la mostra en quatre contextos diferents

540x306 La Cubana en presentar 'Gente bien' / EFE La Cubana en presentar 'Gente bien' / EFE

L'Inund'art envaeix Girona

Diversos espais. Del 2 al 4 de juny

El festival Inund’ART celebra el seu dotzè aniversari amb una cinquantena de propostes de diverses disciplines artístiques: pintura, fotografia, escultura, audiovisual, instal·lacions al carrer, dansa, música, performances, poesia o accions. La voluntat és fer arribar l’art a tots els públics. Els espectadors podran visitar una trentena d'exposicions, sis instal·lacions exteriors i cinc instal·lacions participatives que mostren obres d’una gran varietat de disciplines, principalment pintura, escultura i audiovisual.