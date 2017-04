Ana Belén: “Per això hem sortit tants anys al carrer?”

Les acadèmies de cinema catalana i espanyola fan cada any un doble gest de concòrdia. La persona reconeguda amb el Goya d’Honor rep un homenatge a Barcelona, i el Gaudí d’Honor viatja a Madrid en un acte de reciprocitat. És una tradició plena de cortesia gremial els dos últims protagonistes de la qual són Ana Belén i Josep Maria Pou. “És un dels actes més bonics que fem a l’Acadèmia”, deia ahir la presidenta de l’Acadèmia del Cinema Català hores abans que Ana Belén presentés una projecció de la pel·lícula El vuelo de la paloma (1989) a la Filmoteca.

En la roda de premsa celebrada a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm, Passola feia d’amfitriona de la Goya d’Honor i l’actriu Nora Navas de representant de l’Acadèmia espanyola com a vicepresidenta. “És un referent per a una generació, també per la seva obertura ideològica a les altres cultures de l’Estat. És un plaer tenir algú que ens entén”, va dir Passola. La cordialitat i l’afecte va amarar totes les intervencions, inclosa la de Josep Maria Pou, que va voler acompanyar Ana Belén. “No hem treballat mai plegats, així que celebro que les acadèmies ens permetin compartir alguna cosa”, va dir Pou, que tot seguit va recordar que quan estudiava art dramàtic a Madrid sovint anava al Teatro Español, que dirigia Miguel Narros, per aplaudir una Ana Belén encara adolescent que interpretava la Cordèlia al Rei Lear. “Volia ser com tu, fer aquell teatre”, va reconèixer Pou.

Perjudicada com a cineasta

Precisament en aquelles representacions al Teatro Español a finals dels anys 60 va ser quan Ana Belén va començar a sentir-se actriu, aprenent amb Berta Riaza i Julieta Serrano. “Allò ja era una altra cosa, no la ximpleria de Zampo y yo ”, va dir recordant el seu debut al cinema. Actriu, cantant i directora, va assegurar que té “la sort de seguir esperant projectes”, però sempre d’acord amb tres màximes: que les seves condicions com a actriu siguin “suficients per fer el paper”, que el personatge no la faci sentir “incòmoda com a persona” i que hi hagi un director amb el qual pugui desenvolupar-lo.

Com a dona de teatre, se sent “contenta” per la rebaixa de l’IVA, “una propineta”, però com a dona de cinema es considera “perjudicada”. “Nosaltres no anem llançant pedres pel carrer, som gent molt moderada, però hem de dir les coses que no ens semblen bé. I ara la gent té por d’involucrar-se, por de dir el que pensa per por de rebre un boicot. ¿Per això hem sortit tants anys al carrer? ¿Per arribar a aquest moment tan merdós?”, va dir una dona que políticament se sent més “confosa” que “decebuda”, i que així i tot té “esperança en la gent”.

Ana Belén, amable i atenta, no va fugir d’estudi davant de cap pregunta, tret d’una que li demanava opinió sobre l’independentisme català. “Fa molt de temps que vaig decidir no tenir opinió sobre aquest tema, perquè és una opinió que correspon a la gent que viu a Catalunya. Em fa pena que s’hagi arribat a aquest moment, i que el govern central no s’hagi entès amb el govern català, i viceversa”, va dir.