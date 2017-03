Una arquitectura capaç de convertir els defectes En virtuts

Volums escultòrics, materials nobles, estructura a la vista i una austeritat carregada de poesia: al CaixaForum de Sevilla Guillermo Vázquez Consuegra sembla que hi reprèn alguns dels trets més característics de l’únic CaixaForum que s’ha construït de nou, el de Saragossa, obra de Carme Pinós. Però Vázquez ha hagut de treballar en unes condicions molt diferents: la intenció de l’Obra Social de La Caixa era obrir el centre a les antigues drassanes però no va arribar a bon port, tot i que en finançarà igualment la restauració amb 10 milions d’euros. L’altra opció era ubicar el museu en un complex de la seva propietat, la Torre Sevilla, a la Isla de la Cartuja, però és molt poc agraït. Malgrat tot, Vázquez Consuegra se n’ha sortit i ha convertit en virtuts tots els defectes d’un soterrani que havia de servir com a aparcament: ara és un lloc acollidor on el visitant és rebut per una lluerna gegantina de ressonàncies àrabs.

El més vistós del nou CaixaForum és la marquesina exterior d’espuma d’acer de formes orgàniques. Com diu l’arquitecte, té “queixalades” per respectar els arbres preexistents i també diu que pot semblar un túnel per penetrar als nivells on hi ha les sales d’exposicions i un auditori amb capacitat per a prop de 300 persones. “Són com caixes autònomes que no arriben a tocar el sostre de l’estructura que hi havia”, afegeix.

Les obres del CaixaForum de Sevilla, que té 7.500 m, han durat dos anys i mig i han costat 18 milions d’euros. La despesa anual prevista és de 5 milions, que inclouen sis exposicions i 200 activitats. Pel que fa al públic, la previsió és de 300.000 visitants. “Hem fet les obres en un temps rècord”, diu Elisa Durán, la directora general adjunta de la Fundació La Caixa. “Ens interessa integrar-nos en el pol cultural que formen el Pabellón de la Navegación, el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo i la Fundación Tres Culturas i potenciar-lo. I també tenim el Museu de Belles Arts a prop”, subratlla. El nou centre, a més, també rebrà exposicions fruit de les aliances que l’Obra Social de La Caixa ha signat amb grans museus com el del Prado, el Louvre i el British Museum.