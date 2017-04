10 plans culturals per al cap de setmana

Engega el Festival Dansat al teatre SAT! de Sant Andreu

Barcelona. Fins l'1 de maig

Dijous va començar la 13a edició del Festival Dansat al SAT!, al barri de Sant Andreu, l’esdeveniment de dansa contemporània més important de Barcelona, que se celebra en el marc del Dia Internacional de la Dansa (29 d’abril). A més de l’espectacle d’inauguració, en el qual van participar les companyies de dansa Colectivo Lamajara, Los Moñekos, Vero Cendoya i Iron Skulls, fins dilluns s'hi podran veure quatre actuacions més: la funció solidària 'Pies para qué los quiero ', del projecte Barris en Dansa 2017 (aquest divendres, 20.30 h); 'Time takes the time time takes ', de Guy Nader i Maria Campos (aquest dissabte, 20.30 h); 'Yi-ha', de Los Moñekos (aquest diumenge, 20.30 h); i finalment 'Novembre ', de Roser López Espinosa (dilluns, 19.00 h). Després de totes les funcions hi haurà col·loqui amb les companyies al vestíbul del teatre. A més dels espectacles, la programació es completa amb activitats i tallers, entre els quals destaca un 'workshop' dirigit a professionals i un taller d’introducció a la dansa contemporània obert a tothom. Tots dos a càrrec de la ballarina Lorena Nogal, coreògrafa de La Veronal.

La perla de la temporada al Mercat

Mercat de les Flors. Fins diumenge

Dues de les companyies d’arts escèniques més trencadores del Canadà, Kidd Pivot (dirigida per Crystal Pite) i Electric Company Theater (dirigida per Jonathon Young), s’han associat per crear 'Betroffenheit', un híbrid innovador que esborra les fronteres entre teatre i dansa. La paraula Betroffenheit al·ludeix a la incapacitat de parlar obertament d'un fet terrible per fer-ho d’un sol cop. Com es processa una experiència que el cos vol rebutjar? La peça sorgeix a partir d’una desgràcia personal de Jonathon Young, que a part de dirigir també actua, i parla de les pèrdues, el dolor, les addicions i finalment la recuperació. Del 28 al 30 d'abril el Mercat de les Flors acollirà aquest "relat", que explica l'angoixa humana a través del llenguatge verbal i físic, que se separen, es troben i es fusionen al llarg de l'espectacle.

540x306 'Betroffenheit', la peça creada per Kidd Pivot i per Electric Company Theater, trenca els límits entre el teatre i la dansa 'Betroffenheit', la peça creada per Kidd Pivot i per Electric Company Theater, trenca els límits entre el teatre i la dansa

30 hores de dansa el Dia Internacional de la Dansa

L'Institut del Teatre. Fins diumenge

Amb motiu del Dia Internacional de la Dansa, dissabte, 29, l'Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya (APdC), que celebra els seus 30 anys, i l'Institut del Teatre organitzen 30 hores de dansa a través d'un seguit d' activitats que van començar dijous i que s'allargaran fins dissabte. Divendres a les 15.00 h es durà a terme l'acte central de la celebració: es farà la lectura del Manifest del Dia Internacional de la Dansa i després es farà una 'flashmob' amb la participació de l'alumnat de les escoles de dansa i l'Institut del Teatre. A les 18.00 h, una trentena d'alumnes del Conservatori Professional de Danda i de l'IT Dansa oferiran diverses actuacions a l'Atri de l'Institut del Teatre, on també es podrà veure la coreografia 'Wad Ras', de Montse Sánchez i Ramon Baeza. Dissabte a les 10 h i fins a les 18 h l'APdC omplirà les aules de l'Institut del Teatre amb diferents tallers de dansa gratuïts i oberts a tothom: des de classes de consciència corporal fins a 'bachata', passant per Bollywood o dansa per als més petits. A les 12.00 h, el Mercat de les Flors oferirà la xerrada-col·loqui amb l'autor i cocreador de l'espectacle 'Betroffenheit', Joanthon Young. Els actes finalitzaran el mateix dissabte a les 18.00 h amb un brindis pels 30 anys de l'APdC i un espectacle a càrrec dels alumnes del Conservatori Superior de Dansa de l'Institut del Teatre. A les 22.00 h es clausurarà el MiniFest amb un concert i una festa a l IT.

Strenes: punt final

Girona. Fins diumenge

El Festival Strenes de Girona entra en la recta final. Divendres, de 20.00 h a 23.00 h se celebrarà el concurs de música emergents Strena't a l'INTRO (entrada lliure) i a les 21.00 h hi haurà el concert de Ramón Mirabet a L'Auditori. Dissabte a la nit serà nit de presentacions de nous àlbums: a les 21.00 h Mishima estrenarà disc a les escales de la Catedral amb les entrades exhaurides, a les 22.30 h serà el torn de Gertrudis a La Mirona, a les 23.00 h Anímic oferirà un concert gratuït al YEAH Indie Club i a les 23.30 h Zoo serà a La Mirona per presentar-hi 'Raval'. El diumenge a les 12.00 h del migdia Muchachito actuarà a L'Auditori i a les 21.00 h hi haurà el gran concert de clausura del festival a càrrec d'Els Amics de les Arts, que presentaran el seu nou disc, 'Un estrany poder'. Les entrades es van exhaurir en 24 hores.

540x306 Els Amics de les Arts faran el concert de clausura del Festival Strenes Els Amics de les Arts faran el concert de clausura del Festival Strenes

Clam: Festival de Cinema Solidari al Bages

Navarcles, Manresa i Navàs. Fins al 7 de maig

'Herois de la salut ' és el lema de la 14a edició del Festival Internacional de Cinema Solidari Clam, que se celebra a Navarcles, Manresa i Navàs. Entre l’oferta cinematogràfica destaquen pel·lícules com 'La vida d’en Carbassó' (dissabte i el 6 de maig), 'Afterimage ' (dissabte), 'Reparar a los vivos ' (5 de maig), 'Bypass ' (6 de maig), 'Marie Curie ' (6 de maig) i 'Su mejor historia ' (7 de maig). A més, aquest diumenge a les 12.00 h, es lliurarà el premi Pere Casaldàliga a la solidaritat, a Arrels Fundació.

540x306 Durant el festival CLAM es podrà veure el film 'Reparar a los vivos', una adaptació del llibre de Maylis de Kerangal / CLAM Durant el festival CLAM es podrà veure el film 'Reparar a los vivos', una adaptació del llibre de Maylis de Kerangal / CLAM

Arriba una nova edició del World Press Photo

Barcelona. Del 29 d'abril al 5 de juny

L’exposició World Press Photo arriba aquest dissabte al CCCB, uns mesos abans del que és habitual, i converteix Barcelona en una de les primeres ciutats del món que exhibeix les fotografies guanyadores del premi de fotoperiodisme. La imatge guanyadora d’aquesta edició és una instantània de l’assassí de l’ambaixador rus a Ankara, amb la pistola encara a la mà i el cos del diplomàtic estès a terra en segon pla.

Palo Market Fest, un festival itinerant d’oci, cultura i disseny

Barcelona. Fins al 30 d'abril

Aquest cap de setmana la Fabra i Coats acull el Palo Market Fest, el primer festival de Palo Alto Market. La cita inclou l’espectacle de dansa 'Equal elevations ', de La Veronal, l’obra escènica i sonora 'Afasians - The last conference ', de Los Corderos i Za!, i 'extended sessions ', sessions musicals amb diversos artistes de l’escena local barcelonina, com ara Marina, l’excantant d’Ojos de Brujo, o Chicuelo. A més, també inclourà propostes de dissenyadors.

540x306 L'espectacle 'Afasians - The last conference', de Los Corderos i Za! / PALO MARKET FEST L'espectacle 'Afasians - The last conference', de Los Corderos i Za! / PALO MARKET FEST

‘Plou, neva, pinta’: més enllà de la pintura

Terrassa. Fins al 28 de maig

La Sala Muncunill de Terrassa acull l’exposició col·lectiva ' Plou, neva, pinta ', produïda pel Centre d’Art La Panera i el Museu d’Art Jaume Morera. La mostra reflexiona sobre la “pintura expandida”, que entén com a obres pictòriques produccions que parteixen de l’espai, el gest, l’objecte, la fotografia o, fins i tot, els dispositius digitals. Aquestes noves tècniques eixamplen els límits tradicionals de la pintura per convertir-la en una tècnica multidisciplinària que s’ha anat desenvolupant al llarg dels segles XX i XXI a partir de l’experimentació d’artistes. 'Plou, neva, pinta ' sorgeix per acostar les noves perspectives de la pintura contemporània als infants, seguint la línia d’altres exposicions del Centre d’Art La Panera, com 'R + R + R ', a partir de l’obra 'Calaixera ', de Curro Claret (2011) o 'Dibuixa! ' (2013).

Torna el millor cinema d’autor amb el D’A

Barcelona. Fins al 7 de maig

El D’A Film Festival de Barcelona arriba a la 7a edició amb el millor cinema contemporani. La mostra, que té lloc en diversos espais, es va inaugurar dijous amb 'Lady Macbeth ', de William Oldroyd, i acabarà, d’aquí deu dies, amb l’estrena a Catalunya d’ 'Estiu 1993 ', de Carla Simón, triomfadora a Berlín i a Màlaga. Aquests dies també es podran veure altres estrenes a Catalunya, com 'Personal shopper' d’Olivier Assayas (millor director a Canes), una història de fantasmes protagonitzada per Kirsten Stewart, i 'Júlia ist ' d’Elena Martín (una de les actriusde 'Les amigues de l’Àgata '), entre d’altres. També hi ha films que s’estrenen per primer cop a l’Estat, com '20th century women ' de Mike Mills, nominat als Globus d’Or i als Oscars.

540x306 El llargmetratge 'Estiu 1993' s'estrena al D'A Film Festival / D'A El llargmetratge 'Estiu 1993' s'estrena al D'A Film Festival / D'A

Una mostra dedicada a Lola Anglada

Girona. Fins al 27 de maig

La Casa de Cultura (Girona) acull una exposició basada en el llibre 'Lola Anglada. Memòries 1892-1984' . La mostra, que és un homenatge a aquesta il·lustradora catalana, té l’objectiu d’ampliar la difusió de la seva obra. Anglada va ser també escriptora, decoradora, pintora, ceramista i escultora.