Els artesans catalans surten de l'armari

Només cal passejar per moltes localitats catalanes per observar la força que les arts aplicades van tenir durant el Modernisme. I per Barcelona, per exemple, per veure el vigor amb què han arribat al segle XXI: estan en curs obres tan diverses com la façana ceràmica de la nova seu de l’Escola Massana, la construcció de la Sagrada Família i la restauració de la Casa Vicens, i el Museu del Disseny té en cartell l’exposició de ceràmica aplicada a l’arquitectura D’obra. Una altra exposició a Barcelona, a l’Espai Androna (Banys Nous, 11), titulada Relarts, mostra els treballs d’una vintena d’artesans de diferents disciplines que dialoguen amb una dotzena de peces històriques, i fa miques els tòpics associats a l’artesania. “Hi hagut una eclosió de l’artesania, ara els falta sentir-se orgullosos del que són, han de ser més reivindicatius”, defensa el comissari de la mostra, l’historiador de l’art Javi Palomo. “Els artesans s’ho han de creure i també s’ho han de creure les administracions -afegeix-. S’hauria de reivindicar més la internacionalització de la nostra artesania”.

Dels artesans representats a Relarts, el cisteller Joan Farré va fer la façana de vímet del pavelló espanyol de l’Exposició Universal de Xangai, de Benedetta Tagliabue. Enric Pla coordina els treballs de forja de la Sagrada Família; Ester Luesma i Xavier Vega fan les vaixelles d’El Celler de Can Roca, entre altres restaurants d’alta gastronomia, i Quim Falcó i Txell Tembleque estan considerats com uns dels grans escultors en vidre. Tots ells viuen la paradoxa de ser uns professionals d’èxit i, alhora, uns grans desconeguts a casa nostra, mentre que moltes vegades sí que són reconeguts internacionalment. “Ens trobem que la paraula artesania s’ha fet servir per tot i més, i s’ha fet servir malament. Sí que es posa en valor el treball artesanal en altres àmbits, com la música, però en el de l’objecte està menystingut”, lamenta la presidenta de la Federació d’Associacions d’Artesans d’Ofici de Catalunya (FAAOC), Judit Camps, que treballa en el terreny de la imatgeria festiva.

Moderns i internacionals

“Els nostres artesans estan més ben valorats fora que a nivell intern. Moltes vegades a les paradetes es venen objectes de pseudoartesania produïts de manera industrial i això ha fet molt de mal tant als consumidors com als artesans, que s’han desenganyat”, subratlla Palomo. “Sempre intento no caure en el parany de la queixa, però va haver-hi un moment en què gairebé feia vergonya dir que eres artesà”, diu el forjador Enric Pla. “En el sector sí que tenim una bona reputació, però no se’ns coneix popularment. En aquest país l’artesania no està prou valorada, malgrat que hi ha gent bona”, afirma el cisteller Joan Farré.

Per sobresortir, els artesans han de tenir capacitat d’adaptació, creativitat, han de ser proactius i han de saber localitzar les necessitats de la gent. “El producte artesà s’ha modernitzat i s’ha actualitzat, i els artesans han pres consciència que el seu paper és important i que l’artesania no és un ofici alternatiu”, explica Palomo. En el camp del vidre, Quim Falcó i Txell Tembleque porten l’obertura de mires al seu ADN: “Sempre hem estat oberts a col·laborar amb creadors d’altres disciplines”, explica Quim Falcó. Tenen entre mans un projecte internacional interdisciplinari del qual no volen revelar cap detall i faran els trofeus del campionat mundial de mestres xocolaters del 2017. En canvi, tenen dificultats per trobar espais on poder exposar les seves peces. “En l’art contemporani els oficis no estan gaire ben vistos”, lamenta Falcó, que ha venut peces sobretot a clients internacionals.

Un altre dels objectius de les associacions d’artesans i de Relarts és mantenir el contacte entre disciplines. Ja es va començar a incentivar fa una dècada i en va sorgir el pavelló de l’Exposició Universal de Xangai: “Aquest treball va marcar un abans i un després en la nostra feina, però ja feia anys que treballàvem en aquesta línia, més contemporània, per això ens vam entendre amb la Benedetta”, explica Farré. Malgrat tot, a Catalunya encara queda molt camí per recórrer fins a arribar al grau de reconeixement que l’artesania té arreu d’Europa.