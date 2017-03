80 autors i dibuixants “desembarcaran” a Bolonya

“Bolonya serà una festa en català”, va dir ahir el director de l’Institut Ramon Llull (IRL), Manuel Forcano. Aquest és l’esperit amb què la delegació catalano-balear arribarà a la ciutat italiana per participar en la 54a edició de la Fira del Llibre Infantil i Juvenil, que se celebrarà del 3 al 6 d’abril i que aquest any té com a convidada d’honor la literatura catalana. “És la primera vegada que una cultura sense estat és convidada a Bolonya”, recorda Forcano, que espera que la presència a la fira contribueixi a internacionalitzar el llibre infantil i juvenil en català, tal com va passar amb la literatura per a adults després de la fira de Frankfurt del 2007. “Esperem doblar el número d’autors traduïts”, diu Forcano. Per al director del Llull, la fira és una oportunitat per “fer sortir de l’armari la potència d’un sector” que el 2015 va publicar 2.706 títols en català i que va facturar 41 milions d’euros.

56 editorials

42 comparteixen espai en un estand de 176 metres quadrats

La participació catalana i balear a Bolonya, que té un pressupost de mig milió d’euros, es presenta amb el lema Sharing a future: books in catalan, i tindrà com a punt central un estand de 176 metres quadrats que aixoplugarà les activitats de 42 editorials. Segons Forcano, ja hi ha programades un centenar de trobades professionals. A més, 14 editorials més compten amb estand propi en una fira que aplega 1.200 editors de 70 països. “Només 90 són italians”, detalla la directora de la fira, Elena Pasoli, per remarcar el caràcter internacional d’un esdeveniment que l’any que ve tindrà com a país convidat la Xina.

Els noms propis

David Cirici, Jordi Sierra i Fabra, Care Santos, Anna Manso...

Una vuitantena de persones formen part del desembarcament a Bolonya encapçalat pel Llull, un consorci format per la Generalitat, el Govern de les Illes Balears i l’Ajuntament de Barcelona i que compta amb la col·laboració del Govern d’Andorra, la Generalitat Valenciana i el Síndic de l’Alguer, entre d’altres. Lògicament, la presència d’escriptors i il·lustradors serà molt destacada en diferents activitats. Hi participaran, per exemple, David Cirici, Care Santos, Jordi Sierra i Fabra, Anna Llenas, Miguel Gallardo, Joan Subirana, Anna Obiols, Andreu Martín, Anna Manso i Maite Carranza.

42 il·lustradors

Una gran exposició sobre creadors menors de 40 anys

L’arquitecta Clara Solà-Morales és la dissenyadora de Sharing a future, l’exposició comissariada per Paula Jarrin que es podrà veure al recinte firal de Bolonya. La mostra aplega el treball de 42 il·lustradors, la majoria menors de 40 anys. Per exemple, s’hi veurà l’obra d’Aina Bestard, Roser Calafell, Oriol Malet, Roger Olmos, Bàrbara Sansó, Mercè Canals i Jordi Sunyer. Jarrin també és la comissaria de Vet aquí una vegada..., l’exposició que es veurà a l’Archiginnasio i que està dedicada als noms històrics de la il·lustració, els que van obrir camí: Pilarín Bayés, Roser Capdevila, Joma i Max, entre d’altres.

“Envair” la ciutat

La delegació ocupa deu espais de Bolonya fora de la fira

Pasoli assegura que “si hagués de fer un manual sobre com fer de país convidat de la fira, proposaria el model català”. Ho diu no només pel que passarà dins del recinte firal, sinó sobretot pel que passarà fora. “Envaïm Bolonya”, exclama Forcano. La invasió consistirà en l’ocupació de deu espais de la ciutat, com ara la filmoteca, la Universitat Alma Mater, la biblioteca de l’Archiginnasio i el palau de l’Accursio, que acollirà l’exposició Catalunya il·lustrada de Pilarín Bayés. El català estarà present, per exemple, en representacions teatrals, projeccions de cinema i un seminari sobre traducció literària català-italià.