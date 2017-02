El blanc i la llum dominen en la catifa vermella dels Goya

Els actors espanyols arrosseguen fama de queixa constant i lamentació per l’estat del cinema patri, però en la catifa vermella d’enguany s’ha imposat el blanc i la llum: ha estat una desfilada alegre. També més relaxada que les gales homòlogues americanes. La diferència de dimensió i audiència fa que poques actrius tirin d’alta costura i la majoria optin per models que són (relativament) portables. En tot cas, una repassada a la nòmina de dissenyadors demostra que sí hi havia una reivindicació en marxa, o potser una certa pressió corporativa: la majoria de models estaven signats per dissenyadors espanyols.

El blanc ha dominat, però en multitud de formes, teles i textures. De blanc anava Candela Peña, però amb conjunt de pantaló-jaqueta, amb aplicacions daurades a les solapes, firmat per Juan Pedro López.

540x306 Candela Peña als Goya 2017 Candela Peña als Goya 2017

Res a veure amb el vestit joia de Cayetana Guillén Cuervo, o amb el Dior romàntic que lluïa Michelle Jenner. Entre els 'fails' en blanc de la nit, destaca el vestit esfilagarsat que duia María León, de Juanjo Oliva.

540x306 María León també de blanc als Goya / REUTERS María León també de blanc als Goya / REUTERS

La catifa deixa un trio de vermells a destacar. Leonor Watling, amb cabell recollit, vestit roig d’escot prominent –va haver d’admetre davant l’esforçat periodista de TVE que era el centre de totes les mirades– va triomfar amb el seu Ferretti. També la més etèria Íngrid Garcia Jonsson va ser aplaudida, amb escletxes profundes per mostrar les cuixes. I Cristina Castaño, en un model de Versace més llampant, que l’assimilava una mica (massa) a Jessica Rabbit.

540x306 Leonor Watling, de vermell als Goya 2017 / EFE Leonor Watling, de vermell als Goya 2017 / EFE

Eren tres formes sexualitzades del vermell ben diferents.Encara en l’àmbit dels vestits carnal, però canviant el vermell pel negre, Penélope Cruz desfilava amb un Versace espectacular que l’assimilava a les formoses actrius italianes dels cinquanta.

540x306 Penélope Cruz als Goya 2017 / REUTERS Penélope Cruz als Goya 2017 / REUTERS

Entre els riscos, alguns de fallits, com el groc anti-supersticions de Toni Acosta o els lluentons en blau llampant d’Anne Igartiburu. Altres, en canvi, de superats amb nota: Bárbara Lennie duia un vestit amb gasa i aplicacions punxegudes daurades que, malgrat la descripció, funcionava i li donava un aire elegant i sofisticat.

540x306 Bárbara Lennie / EFE Bárbara Lennie / EFE

També va jugar-se-la Ana Belén, Goya d’Honor de la nit. Va ser fidel al seu enyorat Jesús del Pozo, amb un vestit grisós del qual destacava un 'floripondi' que li cobria tot el tòrax.

540x306 Ana Belen rebrà el Goya d'honor / REUTERS Ana Belen rebrà el Goya d'honor / REUTERS

En l’apartat masculí, un dels que més es feia veure –no necessàriament en positiu– era Paco León amb el seu vestit en blanc i negre.

540x306 Paco León a la gala dels Goya 2017, també de blanc Paco León a la gala dels Goya 2017, també de blanc

Javier Gutiérrez, més mesurat, va saber portar una elegant americana en blau fosc que, tot i desviar-se del cànon, era discreta i efectiva.

540x306 Manuela Vellés, un model verd i atrevit als Goya / AFP Manuela Vellés, un model verd i atrevit als Goya / AFP

540x306 Sílvia Pérez Cruz, nominada a actriu revelació cançó original / EFE Sílvia Pérez Cruz, nominada a actriu revelació cançó original / EFE

540x306 El director català J. A. Bayona, en arribar a la gala dels Goya del 2017 / EFE El director català J. A. Bayona, en arribar a la gala dels Goya del 2017 / EFE