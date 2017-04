Els bloguers encomanaran la passió pel Món Llibre

Dues setmanes abans de Sant Jordi, el cor de Barcelona es prepara per rebre la tretzena edició del Món Llibre, el festival literari infantil i juvenil que vol “treure el llibre de l’àmbit acadèmic i incorporar-lo al món de l’entreteniment i la diversió”, explica la seva directora, Marta Almirall, que aquests dies és a Bolonya per donar a conèixer el certamen dins el marc de la Fira del Llibre. Món Llibre se celebrarà aquest cap de setmana, 8 i 9 d’abril, i oferirà un espai en el qual els petits lectors “se sentin còmodes”, diu el gerent de l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), Valentí Oviedo.

El CCCB, la plaça de Joan Coromines, el Macba i la plaça dels Àngels es convertiran en una ciutat biblioteca que no tan sols acollirà activitats originals -com tallers d’escriptura defanficció, slams de microrelats i un recorregut interactiu per escenaris misteriosos del Raval- sinó que també s’hi presentarà la BookCon, la primera trobada de joves bloguers literaris més influents a la xarxa. Aquest any el centre neuràlgic del festival serà la franja de 10 a 14 anys, “la més oblidada i a la qual és més difícil accedir”, diu Almirall. Hi haurà espais dedicats únicament a ells i es pretén que bloguers de renom com Andreo Rowling donin una nova imatge de la lectura.

També s’oferiran activitats per als més petits -a partir de 2, 4 i 6 anys-, que establiran un diàleg entre la literatura i les arts escèniques i visuals. La programació compta amb les companyies de dansa Estampades i Impàs, que presentaran El buit, una peça basada en el llibre del mateix nom d’Anna Llenas, que farà visible el món de les emocions, passions i sentiments; Terra efímera,del Colectivo Terron, un híbrid entre cinema, dansa i pintura que presentarà dibuixos amb sorra en una pantalla; una adaptació del conte clàssic Pinocchio de la companyia La Baldufa, i El llibre que parla, en què es llegiran llibres clàssics de format XL. La francesa Les Irréels oferirà una obra de fantasia per a tots els públics, i finalment, les famílies amb infants de 2 a 9 anys podran veure Un conte d’estar per casa, on la Cia. Minimons proposa recórrer tots els racons d’una casa de conte.

Món Llibre i el Pròxim Orient

La il·lustradora convidada a l’edició d’enguany serà la siriana Gulnar Hajo, guanyadora de diversos guardons internacionals. Té obres traduïdes al francès, al turc, al castellà i ara també al català amb La Nur s’escapa del conte, que explica la història d’una nena que aconsegueix abandonar la duresa del seu món gràcies a la imaginació. Per un problema amb el visat Hajo no podrà ser a Barcelona, però sí que hi serà virtualment. “Ella està exiliada a Istanbul i des d’allà ja fa tallers a joves de Síria a través de Skype”, explica Almirall.

Amb prop de 200.000 euros de pressupost, Món Llibre comptarà amb un 20% més de participants que l’any passat: hi haurà 63 editorials, cinc revistes, un creador d’aplis i llibres electrònics, cinc projectes educatius i onze llibreries. També hi haurà les novetats literàries i més de 2.000 títols que es podran llegir i comprar durant el cap de setmana.