De camí al Formentera Fotogràfica

El Formentera Fotogràfica escalfa motors. Amb el programa d’aquest any ja a punt, la trobada de professionals i aficionats a la fotografia celebrarà, entre el 28 d’abril i l’1 de maig, la cinquena edició d’un festival que es consolida com l’esdeveniment cultural que obre la temporada a l’illa i que ofereix cada any un intercanvi d’experiències creatives i coneixements tècnics.

Artistes que fan servir la fotografia com Joan Fontcuberta i Chema Madoz, els fotoperiodistes Sandra Balsells i Xavier Bertral (cap de Fotografia del diari ARA), l’expert en timelapse i fotografia nocturna José Antonio Hervás, fotògrafs de la natura i la biologia com José Benito Ruiz i Manu San Félix, l’especialista en viatges Gonzalo Azumendi, els documentalistes Carlos Pérez Siquier i Txema Salvans, la historiadora de la fotografia Laura Terré i la periodista Ana Morente seran els ponents del Formentera Fotogràfica 2017.

Experiències diverses

Seguint la línia de les edicions anteriors, el festival afavoreix la trobada amb fotògrafs professionals de reconegut prestigi en la seva especialitat. Sense anar més lluny, aquest any, entre els fotògrafs esmentats, hi ha tres premis nacionals de fotografia atorgats pel ministeri de Cultura espanyol, un premi Ortega y Gasset de fotoperiodisme, una medalla de plata de la Federació Alemanya de Fotografia, un premi Fundació Hasselblad, diversos premis de PHotoEspaña i dos guardons Bartolomé Ros, entre molts d’altres.

Amb aquests mestres com a ponents convidats, durant els quatre dies del festival, a la sala de cinema de Sant Francesc Xavier, i amb l’illa pitiüsa com a plató, s’alternaran conferències, debats, tallers i passejades, com és habitual en aquesta trobada caracteritzada per donar resposta a la diversitat de llenguatges fotogràfics i propiciar experiències diferents. El diari ARA ha volgut sumar-se a aquesta cinquena edició del Formentera Fotogràfica. Així, amb l’objectiu de promoure la fotografia i el festival, organitza un concurs a Instagram que comença aquest mateix dilluns.

Fins ara el Formentera Fotogràfica, impulsat i dirigit pel fotògraf Francesc Fàbregas, ha augmentat any rere any la participació, tot i que des dels inicis ha mantingut el nivell de les ponències i dels tallers, així com dels homenatges a la trajectòria de reconeguts fotògrafs. En aquest sentit, en l’edició del 2016 va ser convidada especial Joana Biarnés i també es va projectar el documental sobre la persona i l’obra del fotògraf mallorquí Toni Catany.

En els quatre anys anteriors han passat pel Formentera Fotogràfica professionals com Samuel Aranda, Gervasio Sánchez, Tino Soriano, Colita, Joana Biarnés, Manel Esclusa, Biel Capllonch, Francisco Mingorance i Fernando Moleres.

Participa-hi amb fotos sobre la Mediterrània

Si vols participar en el concurs de l’ARA i Formentera Fotogràfica, entre el 6 i el 19 de febrer, publica al teu perfil d’Instagram fotos pròpies que reflecteixin l’estil de vida o el paisatge mediterranis. Has de posar l’etiqueta #ARAFF2017 i enllaçar la imatge als perfils @diariara i @formenterafotografica, dels quals has de ser seguidor. L’autor de la foto guanyadora serà convidat a viatjar i participar en les activitats del Formentera Fotogràfica.