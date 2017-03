El cantant George Michael va morir per "causes naturals"

George Michael va morir el 25 de desembre per "causes naturals", ha informat avui el jutge forense Darren Salter.

El músic, trobat sense vida a la seva residència de Goring-on-Thames, al comtat anglès de Oxfordshire, per la seva parella, el libanès Fadi Fawad, va morir per una "cardiomiopatia dilatada amb miocarditis", segons els resultats de les noves proves practicades a l'artista.

La primera autòpsia realitzada a Michael va llançar el desembre passat resultats "no concloents", per la qual cosa es van fer nous test.

Des del principi es va descartar cap circumstància "sospitosa" al voltant del decés del músic, autor de temes com 'Careless Whisper' o 'Faith', i la policia de Thames Valley, responsable de l'àrea de Goring-on-Thames, va considerar llavors que la mort era "inexplicable, però no sospitosa".

" Les investigacions sobre la mort de George Michael han quedat concloses i s'ha rebut l'informe final de l'autòpsia", ha indicat avui Salter en un comunicat. "En existir una causa natural confirmada de la mort, una cardiomiopatia dilatada amb miocarditis i fetge gras, la investigació no continuarà i no hi ha cap necessitat de dur a terme una investigació o noves indagacions", va afirmar el jutge.

La seva mort, als 53 anys, va tancar un 2016 tràgic per al món de la música, que va perdre al gener a David Bowie, a Prince a l'abril i al Leonard Cohen al novembre.