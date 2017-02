La càrrega vital i política que Tàpies atorgava als objectes

La Fundació Antoni Tàpies presenta, coincidint amb l’exposició d’Oriol Vilanova, una mostra dedicada a les obres objectuals de Tàpies, comissariada per la conservadora de la institució, Núria Homs. Una de les peces centrals d’ Antoni Tàpies. Objectes és la coneguda Porta i violí (1956), sorgida d’un encàrrec del crític Alexandre Cirici Pellicer a cinc artistes perquè creessin un pessebre per a l’aparador de l’antiga sastreria Gales. Tàpies, recorda Homs, “va col·locar un objecte cacofònic i lleig dins l’aparador d’una botiga del passeig de Gràcia”. Li va dedicar un text sobre la relació de la porta amb el violí que reivindica la humilitat durant les festes: “L’egoisme és la porta de ferro que deixa la poesia al carrer”.

Antoni Tàpies va treballar amb objectes sobretot als anys 60 i 70. Fan referència a la vida quotidiana i també a un compromís polític que aleshores només es podia expressar en la intimitat. Entre la vintena d’obres exposades, 17 de les quals són de particulars, també hi ha Pila de plats, que està relacionada amb la Caputxinada, com també ho està un dibuix d’una escombra. Durant la tancada, Antoni Llena, que aleshores era frare, li va cedir la seva cel·la a Tàpies. L’artista va quedar sorprès que cada monjo tingués una escombra per mantenir neta l’habitació. Quan va tornar al taller va recuperar aquest dibuix i el va donar a la comunitat. A més, la comissària evoca la relació de Tàpies amb Brossa amb notes domèstiques que el poeta deixava a la seva dona, Pepa Llopis.