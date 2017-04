Els catàlegs raonats: l’hora d’abordar una qüestió difícil

“Ara és el moment dels catàlegs raonats, perquè hi ha massa crítica i diverses opinions sobre un mateix arquitecte -afirma l’arquitecte i professor de la Universitat Rovira i Virgili Roger Miralles-. Són necessaris, perquè cal barrejar l’obra i les lectures crítiques que se n’han fet. També aconseguirien portar els arquitectes modernistes a l’actualitat, els faria útils”. El Centre d’Estudis Lluís Domènech i Montaner ja ha publicat el catàleg d’aquest arquitecte, però encara hi ha molta feina per fer amb altres grans noms com Gaudí, Jujol, Masó i Sagnier. “Crec que és una de les tasques que hauria de desenvolupar el futur Museu de l’Arquitectura”, subratlla. Pel que fa a Puig i Cadafalch, l’elaboració d’un cens de les seves obres construïdes és un dels objectius dels actes commemoratius del 150è aniversari del seu naixement. “La seva obra és molt extensa i la seva vida va ser problemàtica. Durant la postguerra se li va retirar la titulació i altres arquitectes van signar projectes seus per ell”, explica Eduard Riu, un dels comissaris de l’Any Puig i Cadafalch. A més, va ser molt prolífic: només a Barcelona se li atribueixen una setantena d’obres, des de la reforma d’un pis fins a l’urbanisme de l’Exposició Universal del 1929. “Les grans obres són conegudes i no deixen lloc a dubte, però en altres casos cal determinar el seu grau de participació en l’obra”, subratlla Riu.

“Per a qualsevol investigador és molt important que hi hagi un catàleg raonat que estableixi una unicitat i que intenti arribar al màxim possible de referències”, afirma Andreu Carrascal, tècnic de l’Arxiu Històric del COAC. “Com més estudiada està l’obra d’un arquitecte més fàcil és organitzar tasques d’investigació i conservació”, subratlla. Els catàlegs raonats són més habituals en el món de les arts plàstiques. Els d’arquitectura, com diu Roger Miralles, encara són una qüestió “difícil” i impliquen recollir i elaborar informació disseminada en molts arxius, des de l’Arxiu Nacional de Catalunya fins a l’Arxiu històric del COAC, els arxius municipals, centres especialitzats com la Càtedra Gaudí i col·leccions i arxius particulars.