10 propostes culturals per al cap de setmana

El millor cinema infantil en català és al festival CINC

Diverses localitats. Fins al juny

Si encara no heu vist films com 'El Petit Príncep ', 'Zootròpolis ', 'Buscant la Dory' o 'Charlie i la fàbrica de xocolata ' –o encara no els heu vist en català–, ara teniu l’oportunitat de fer-ho amb el Festival de Cinema Infantil en Català, CINC, que ha programat, entre els mesos de febrer i juny, més de 300 sessions de cinema en català a 50 localitats de Catalunya. La iniciativa té per objectiu potenciar l’oferta de pel·lícules infantils en català amb una programació de reestrena, preus baixos i àmplia distribució territorial. En definitiva, una oportunitat que els amants més petits del cinema no poden deixar passar. En total es projecten més de 50 films que inclouen títols com 'Vaiana', 'Trolls', 'Cigonyes', 'Ballerina', 'Mascotes', 'Axel, el petit gran heroi', 'Orm al Regne de la Neu', 'Ice Age. El gran cataclisme', 'Al sostre del món', 'La sopa de pedres', 'Ribbit, una granota amb un gran dilema' i 'El regal de la Molly Monstre ', entre d’altres. Com a novetat, aquest any s’han incorporat al CINC quatre noves localitats: Arenys de Munt, l’Ametlla del Vallès, Premià de Mar i Roses.

Una passejada per antiguitats 'top'

Les Drassanes Reials. De l'1 al 5 de març

La Fira d’Art Modern i Antic de Barcelona (FAMA) celebra la tercera edició amb una selecció de peces des d’art antic fins al segle XXI, una cita obligada per a antiquaris, galeristes i professionals del sector. Hi ha una trentena d'expositors de l'Estat, com els antiquaris Clavell&Morgades i Palau Antiguitats, les galeries especialitzades en art del segle XIX i XX com Art Petritxol, Gothsland i Jordi Pascual, la joieria del segle XIX de Vendôme de Madrid o els llibres i còdexs antics del prestigiós editor Manuel Moleiro, entre d’altres.

540x306 La Fira d’Art Modern i Antic de Barcelona a les Drassanes / CRISTINA CALDERER La Fira d’Art Modern i Antic de Barcelona a les Drassanes / CRISTINA CALDERER

La directora de la fira, Macarena Masip, subratlla la voluntat d’atreure "tots els públics" i tot i ser un entorn per a la compra-venda d’art, no renuncia a la vocació divulgativa, d’exhibició. Entre la mostra d’art i objectes d’antiquari brilla amb llum pròpia un braçalet modernista del primer terç del segle XX a l’estand de la joieria Vendôme de Madrid valorada en 21.000 euros. També és remarcable la vaixella que L. Bernaraud va dissenyar per a la Reina Elisabet d’Anglaterra, datada de l’any 1957.

540x306 La Fira d’Art Modern i Antic de Barcelona a les Drassanes / CRISTINA CALDERER La Fira d’Art Modern i Antic de Barcelona a les Drassanes / CRISTINA CALDERER

L'Animac i la potència cinema d’animació

Lleida. Fins al 5 de març

Lleida es converteix, un any més, en el centre neuràlgic del cinema d’animació amb el festival Animac. Destaca la projecció de films com 'La vida d’en Carbassó ' (Claude Barras, 2016) i 'La tortuga roja ' (Michaël Dudok De Wit, 2015). A més, també compta amb el Petit Animac, que inclou una gran selecció de curts per veure en família. El festival també acull activitats amb professionals del sector, com la conferència “Així vam fer l’animació d’'Un monstre em ve a veure '”, amb Adrià García i Javier Verdugo.

540x306 'La vida d'en carbassó', un dels fims que es projecten a l'Animac 'La vida d'en carbassó', un dels fims que es projecten a l'Animac

Riure amb les revistes d’humor catalanes

Barcelona. Fins al 28 d'abril

La Biblioteca de Catalunya acull l’exposició ' Humorístiques ', sobre les revistes d’humor catalanes que van ser, fins a la Guerra Civil, el mitjà més utilitzat per interpretar els esdeveniments polítics i socials. Es podrà veure l’evolució de les tècniques de reproducció, el progressiu protagonisme de la imatge, la gran participació d’artistes i escriptors i la difusió que al segle XX va tenir la premsa humorística.

Torna el cicle de música negra amb el Black Music Festival

Diverses localitats. Fins al 19 de març

Arriba el festival de música negra més reconegut a casa nostra, el Black Music Festival, que se celebra a Barcelona, Salt, Girona, Fornells de la Selva, Bescanó, Reus i Perpinyà. Aquest cap de setmana és el torn de Gloria Gaynor (avui, Girona), Aspencat (avui, Salt), La Dinamo (diumenge, Salt), Paula Valls (demà, Fornells), Namina (diumenge, Girona) i The Gospel Viu Choir (diumenge, Bescanó). Més endavant, també actuaran Eduard Gener i Kinda, entre molts altres.

540x306 Paula Valls actua al Black Music Festival Paula Valls actua al Black Music Festival

Experimentar amb el disseny

Barcelona. Fins al 16 d'abril

L’Arts Santa Mònica presenta l’exposició ' Decoding: zoom in design ', que vol mostrar, experimentar i fer reflexionar sobre la investigació en el disseny a través dels primers resultats del projecte d’investigació creat per l’escola Elisava. A 'Decoding ' conflueixen la investigació en disseny amb els mètodes científics per trobar els codis i patrons que regeixen certs aspectes de la teoria i la pràctica del disseny. El visitant coneixerà, a través d’un recorregut físic, les competències i els processos creatius relacionats amb el disseny, així com el seu llenguatge metodològic. La mateixa visita a l’exposició es converteix en un procés creatiu que tothom que accedeixi a l’Espai Balcó podrà experimentar en primera persona. La mostra es complementa amb diversos projectes d’alumnes.

Art i cinema que recorden la Transició

Barcelona. Fins al 30 de març

La Filmoteca de Catalunya (Barcelona) programa un cicle que, sota el títol ' Gelatina dura: la cara oculta de la Transició ', complementa l’exposició 'Gelatina dura: històries escamotejades dels 80 ', que el Macba acull fins al 19 de març. Tant la mostra com el cicle volen reivindicar el dret a la memòria històrica i abordar, des de diverses perspectives, la influència que aquell període històric ha exercit fins al moment. Seguint aquesta premissa, es podran veure films com 'Cuerpo a cuerpo ' (Paulino Viota, 1984), que mostra l’interior de la fàbrica i les lluites obreres, 'Arrebato ' (Ivan Zulueta, 1979), sobre els estralls de les drogues de la Movida, o 'Tigres de papel ' (Fernando Colomo, 1977), sobre les il·lusions d’una progressia despreocupada, entre d’altres.

540x306 Una imatge del film 'Tigres de papel' Una imatge del film 'Tigres de papel'

Els vídeos finalistes del premi Discovery 2016

Vilanova i la Geltrú. Fins al 30 d'abril

El Centre d’Art Contemporani La Sala, de Vilanova i la Geltrú, acull l’exposició itinerant ' Premi Loop Discover'. Es tracta d’ una mostra col·lectiva que recull els vídeos finalistes del premi de videocreació Discovery 2016, amb l’objectiu de reconèixer la recent producció de vídeos i films d’artistes visuals.

El 'dream team' del teatre familiar al Sat!

Sant Andreu Teatre. Del 4 al 19 de març

L’equip artístic de ' L’endrapasomnis' estrena nou espectacle familiar: 'La nena dels pardals', una història inspirada en el conte de Sara Pennypacker i basada en un fet històric situat a la Xina de Mao Zedong, quan es va declarar la guerra als pardals dins d’un projecte anomenat 'Gran salt endavant'. Amb les il·lustracions de Noemí Villamuza, la direcció de direcció de Joan Maria Segura i la música en directe de La Tresca i La Verdesca, la companyia Teatre al Detall aterra al Sat! amb un conte amb un rerefons ecologista, que defensa la necessitat de respectar la vida de totes les espècies.

540x306 'La nena dels pardals' / MAYDO GARGALLO 'La nena dels pardals' / MAYDO GARGALLO

Torna el Senyor Esteve als Ateneus de Catalunya

Lluïsos d'Horta. 5 de març

'L’auca del senyor Esteve' és la primera producció teatral nacional feta per encàrrec de la Federació d’Ateneus. Es tracta de la versió adaptada de Santi Sans, i dirigida per Frederic Roda, que el grup de teatre amateur Quatre per Quatre de Granollers, estrenarà el 5 de març als Lluïsos d’Horta. Posteriorment es podrà veure a més de 20 Ateneus de tot Catalunya, coordinats dins la Xarxa de Teatres d'Ateneus de Catalunya, la XTAC.