El nou còmic d'Astèrix tindrà Obèlix com a protagonista

El nou àlbum d' Astèrix es presentarà el 19 d'octubre, tindrà lloc en escenaris fora de la Gàl·lia i tindrà a Obèlix com a estrella, segons ha anunciat l'editorial francesa Albert-René, propietària dels drets del popular còmic.

Aquest serà l'àlbum número 37 de la sèrie i continuarà amb la tasca dels dibuixants Jean-Yves Ferri i Didier Conrad, que van prendre el relleu de René Goscinny i Albert Uderzo. 'El papir de César' (2015) és fins al moment el darrer número publicat de les aventures del petit gal, que han venut 370 milions d'exemplars en 110 idiomes i dialectes des de 1959.

La publicació d'aquest còmic coincideix amb l'any en què es compleix el 90è aniversari del guionista original (Uderzo) i els 40 anys de la mort de l'il·lustrador (Goscinny).

"No podem revelar l'acció, però podem avançar que hi haurà un viatge a l'estranger, fidel a la tradició d'alternar escenaris", ha avançat l'editorial. Així, després d'haver estat a la Gàl·lia a 'El papir de César', els herois s'embarquen en una aventura més enllà de les seves fronteres. Entre el que es trobaran, l'editorial ha revelat que hi haurà visita a monuments històrics, descobriments gastronòmics i reunions amb celebritats. L'editor també ha promès "aventura, humor i personatges i situacions rocambolesques".

Així mateix, ha afegit que el protagonista "no serà necessàriament el que és d'esperar", cosa que ha portat els mitjans francesos que han avançat les primeres vinyetes a afirmar que el protagonista serà Obèlix.