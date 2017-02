La companyia Ricci/Forte denuncia el sexe fàcil i l'homofòbia al Lliure

Una de les companyies italianes més innovadores del panorama escènic del moment, Ricci/Forte, presenta dues obres de temes polèmics dins del cicle 'Canvi de codi', un recorregut pel teatre contemporani que organitza el Teatre Lliure. Els espectacles es podran veure únicament durant dos dies: 'Macadamia Nut Brittle' aquest dijous i divendres, i 'Still life' el 4 i 5 de febrer, dissabte i diumenge.

'Macadamia Nut Brittle' es basa en l'univers literari de Dennis Cooper per crear una obra sobre "el buit que hi ha en les nostres vides i que a vegades intentem omplir amb el sexe entès com una manera d'allunyar-nos de nosaltres mateixos", explica la companyia, que afegeix que les trobades sexuals fàcils poden comportar conseqüències negatives com la posterior incapacitat de relacionar-se.

'Still life' evoca una realitat diferent: l'homofòbia. El director de l'obra, Stefano Ricci, explica que és "un drama" que subratlla "la importància del valor de la fantasia, que els joves potser han perdut". Està basat en la consternació social que va patir Itàlia després del suïcidi d'un jove de 15 anys de Roma víctima d'assetjament a les xarxes socials per ser homosexual i vestir peces de color rosa.

Actors que són ells mateixos

La peça està interpretada per "actors que han viscut aquesta experiència en la seva vida d'alguna manera, i que tenen l'empremta de l'assetjament o l'homofòbia", ha afegit Ricci, que defensa que "els actors no s'ocultin darrere d'un personatge, sinó que siguin ells mateixos, despullats davant el públic".

Com en totes les obres de Ricci/Forte, el factor visual és molt potent. El text es barreja amb els muntatges visuals, en els quals els intèrprets, tot i no ser ballarins, "utilitzen tot el cos", subratlla el director.