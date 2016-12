Les estelades, novament protagonistes del Concert de Sant Esteve

El centenari Concert de Sant Esteve ha tingut enguany un aire renovat. El director i escenògraf Marc Rosich ha estat l’encarregat de dissenyar un espectacle que vol transcendir el format concert i esdevenir un “tot orgànic”. Els estels han estat el 'leitmotiv' d’un espectacle dividit en dues parts. El nom del concert, ‘Escrit a les estrelles’, reflecteix aquest element d’inspiració, que beu de les referències estelades en tantes cançons nadalenques.

La primera part ha estat protagonitzada per les nadales i la tradició del verset de Nadal a càrrec dels més petits de la família. Les cançons tradicionals s'han alternat amb la lectura de diversos poemes (de Papasseit a Verdaguer passant per Apel·les Mestres, Josep Maria de Sagarra i fins i tot creacions ad hoc com la de Josep Pedrals). L’actriu Aina Quiñones, de 14 anys, ha pujat sobre una gran cadira per fer la lectura dels versos, acompanyada per la ‘mare’ Mercè Arànega.

El segon tram del concert ha tingut un format més convencional i menys “escènic”. En aquest tram s'ha posat èmfasi en el triple homenatge a Ramon Llull, William Shakespeare i Enric Granados, dels quals s’han commemorat els 700, 400 i 100 anys de traspàs respectivament aquest 2016. Per això, s'han recitat versos de Papasseit i Narcís Comadira i fragments de les obres dels dos primers, i els cors han interpretat, entre altres, el ‘Cant de les estrelles' d’Enric Granados’, “la seva peça més boja i que fa comprendre com són Barcelona i els barcelonins", segons Simon Halsey.

Estelades

El concert ha acabat amb el ' Cant de la Senyera' i els ' Segadors', a més d'' El noi de la mare', entonats per tot el públic, amb crits d' independència i l'exhibició de nombroses banderes estelades entre el públic i els cantaires, una imatge que ja s'ha convertit en una tradició.

Simon Halsey, el nou director de l’ Orfeó Català, s'ha estrenat al Concert de Sant Esteve, dirigint tots els cors de la casa. Halsey s’ha manifestat entusiasmat i “nerviós en sentit positiu” davant d’aquesta cita, a la qual confia "aportar" quelcom. Una ocasió que el remet a la seva infància a Anglaterra.