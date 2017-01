Els concerts del 2017

El 2017 és l’any que Raimon s’acomiada dels escenaris i que Maria del Mar Bonet celebra mig segle de professió. També és l’any que els festivals han avançat abans els cartells, segurament confiant a vendre entrades per Nadal i Reis. I encara que falten per confirmar bona part de les actuacions del segon semestre, l’agenda dels grans esdeveniments la continua marcant el Palau Sant Jordi.

Recordant David Bowie

Un nou concert per homenatjar l’autor de ‘Heroes’

La sala Razzmatazz de Barcelona tornarà a acollir un homenatge a David Bowie, aquesta vegada un any després de la mort del músic britànic. El concert, que servirà per recaptar fons per a l’Associació de Nens amb Càncer, aplegarà el 10 de gener admiradors de Bowie, que el recordaran tocant-ne versions. Hi participaran Gerard Quintana, Glaucs, Ramon Aragall, Elefantes, Empar Moliner, Àlex Torío, Rubén Pozo i Seward, entre d’altres.

‘Casa nostra, casa vostra’

Gran concert per a les persones refugiades

Un espectacle benèfic obrirà la temporada de concerts al Palau Sant Jordi l’11 de febrer. L’esdeveniment, que forma part de la campanya Casa nostra, casa vostra, aplegarà una cinquantena d’artistes, entre els quals Lluís Llach, Sílvia Pérez Cruz, Manolo García i Macaco, sota la direcció escènica de La Fura dels Baus. Les entrades costen entre 15 i 60 euros, i els beneficis es destinaran a organitzacions que treballen en migració i refugi.

Bruno Mars

El tercer assalt de la superestrella del R&B

El nord-americà Bruno Mars serà el protagonista d’una de les gires més multitudinàries de l’any. Aquesta vegada l’excusa és la publicació de 24K Magic, tercer episodi d’una carrera consagrada al R&B més pop, ara també amb càrregues de profunditat funk. L’escala a Barcelona serà el 7 d’abril, i les entrades ja estan exhaurides; costaven entre 60 i 85 euros.

Ariana Grande

La cantant de Florida torna convertida en ‘Dangerous woman’

Dos anys després d’omplir el Palau Sant Jordi, Ariana Grande torna al mateix escenari el 13 de juny per liderar l’espectacle basat en el disc Dangerous woman, el passaport definitiu a l’estrellat del pop de masses. El preu de les entrades va dels 56 als 95,50 euros, i com és habitual en aquests saraus també hi ha una entrada premium a 106,50 euros.

Isabel Pantoja

El retorn després d’una temporada a la presó

Hasta que se apague el sol és el títol del disc nou d’Isabel Pantoja, un treball amb composicions de Juan Gabriel, l’artista mexicà mort l’agost de l’any passat. La presentació a Barcelona serà el 18 de febrer al Palau Sant Jordi, un espai que posarà a prova el poder de convocatòria de la cantant sevillana després de passar un any i mig a la presó condemnada per blanqueig de capitals. Veure Isabel Pantoja té un preu: entre 38,80 i 91,30 euros. Pel recinte de Montjuïc també passaran aquest any Shawn Mendes, Raphael, Joaquín Sabina, Melendi i David Bisbal; i pel Sant Jordi Club, Sting, Loquillo, Taburete, Gemeliers i Carlos Vives, la qual cosa confirma que els promotors cada vegada confien més en l’únic espai de Barcelona amb un aforament de 4.000 persones.

Raimon

Dotze concerts al Palau de la Música per acomiadar-se

Raimon plega veles amb una autèntica marató de música en directe: dotze concerts al Palau de la Música del 5 al 28 de maig. És a dir, s’acomiada dels escenaris amb un format històric a l’altura d’una carrera artística històrica. Una altra gran veu de la cançó, Maria del Mar Bonet, dedicarà l’any a celebrar 50 anys de professió amb tota mena de concerts arreu, inclòs un d’especial amb Quico Pi de la Serra el 10 de febrer al Teatre Joventut de l’Hospitalet de Llobregat dins del BarnaSants, un festival que commemora el centenari del naixement de la cantautora xilena Violeta Parra.

Juan Magan

El rei de l’electrollatí comparteix xou amb Gente de Zona

L’avinguda Maria Cristina es va quedar petita per encabir la gentada que volia seguir el xou de Juan Magan a les Festes de la Mercè. Per tant, és fàcil preveure que el músic i productor badaloní omplirà el Palau Sant Jordi el 19 de març. Aquesta vegada compartirà el xou amb els cubans Gente de Zona, els responsables d’èxits estratosfèrics com La gozadera (amb Marc Anthony) i Bailando (amb Enrique Iglesias). El concert forma part del Festival del Mil·lenni i les entrades costen entre 32 i 55 euros. Això sí, amb una zona vip a 146 euros.

Txarango

Dos concerts al Poble Espanyol per estrenar el tercer disc

Els Txarango han triat el Festival Viñarock de Villarrobledo per estrenar el tercer disc a l’abril. La cita següent serà al Poble Espanyol de Barcelona els dies 12 i 13 de maig, dins de la programació del Cruïlla de Primavera. Per al primer concert les entrades ja estan exhaurides, i les del segon costen 16,50 euros. També estrenaran disc el 2017 Els Amics de les Arts: el presentaran el 30 d’abril a les escales de la catedral de Girona dins del Festival Strenes i amb tot el paper venut.

Festivals

Arcade Fire, Youssou N’Dour i Justice, caps de cartell

Els grans festivals barcelonins ja han avançat bona part de la programació. De fet, el Primavera Sound ja té enllestit tot el cartell, encapçalat per Arcade Fire, Bon Iver i Solange; el preu de l’abonament és de 175 euros si es compra abans de demà, 195 del 8 de gener al 6 de febrer, i 215 a partir del 7 de febrer. Els principals reclams del Sónar (165 euros) són Justice, De La Soul i Nicolas Jaar, tot i que encara falten molt noms per confirmar. Pel que fa al Cruïlla (90 euros), els caps de cartell són Youssou N’Dour, Los Fabulosos Cadillacs, The Lumineers i Kase.O. Altres festivals també han avançat el cartell: Phoenix, The Flaming Lips i Fleet Foxes són la lletra grossa del Vida Festival de Vilanova i la Geltrú (65 euros); de moment, el Canet Rock (35 euros) ha confirmat Jarabe de Palo, Zoo i Doctor Prats, i el Rock Fest de Santa Coloma de Gramenet (175 euros) compta amb Aerosmith, Deep Purple i Europe.

Daniil Trifonov

L’ambició sense límits del pianista rus

La programació d’Ibercamera a L’Auditori comença l’any amb la força del pianista rus Daniil Trifonov. L’ambició, combinada amb una tècnica fora de mida, l’ha dut a enfrontar-se als estudis de Liszt al disc Transcendental, tot i que a Barcelona regalarà un altre repertori: peces de Schumann, una selecció de preludis i fugues de Xostakóvitx i tres moviments de Petruixka de Stravinsky. Serà el 16 de gener, a canvi de 38 euros.

Òpera

El ‘Quartett’ de Luca Francesconi segons La Fura dels Baus

No serà fàcil superar l’impacte d’ Elektra, però la temporada operística del Liceu (entrades de 10 a 170 euros) encara té un bon parell de cartes. Per exemple, la producció d’Àlex Ollé (La Fura dels Baus) de Quartett, l’òpera de Luca Francesconi basada en l’obra de Heiner Müller, de la qual es faran cinc representacions del 22 de febrer al 3 de març. L’altre punt d’interès serà el Don Giovanni de Mozart en versió high-tech de Kasper Holten, amb Mariusz Kwiecien i Carlos Álvarez encapçalant els dos repartiments. Se’n faran deu funcions del 19 de juny al 2 de juliol. A més, Jordi Savall dirigirà per primer cop al Liceu una versió concert de Teuzzone de Vivaldi el 24 i el 25 de febrer.

Gustavo Dudamel

Totes les simfonies de Beethoven en cinc sessions

El veneçolà Gustavo Dudamel, que acaba de dirigir el concert de Cap d’Any a Viena, s’enfrontarà a la integral de les simfonies de Beethoven al capdavant de la Sinfónica Simón Bolívar. Serà al Palau de la Música del 12 al 15 de març, amb entrades que van del 20 als 150 euros.