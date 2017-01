10 propostes culturals per aquest cap de setmana

Pepe Carvalho protagonitza la 12a edició de la BCNegra

Barcelona. Fins al 4 de febrer

Barcelona torna a mostrar el seu costat més misteriós amb la 12a edició del BCNegra, una trobada de novel·la negra que té lloc a diversos espais de la ciutat i que, com cada any, convida autors, editors, crítics, periodistes i lectors per parlar de la narrativa negrocriminal. Un dels protagonistes d’aquesta nova edició del BCNegra és Pepe Carvalho, el detectiu creat per Manuel Vázquez Montalbán. En aquesta línia, la Biblioteca Jaume Fuster acull des d’avui una exposició dedicada a aquest personatge a través de la visió que han tingut d’ell artistes com Jaume Plensa, Mariona Brines i Joan Pere Viladecans, entre altres. També a l’auditori del Conservatori del Liceu se citaran l’1 de febrer els escriptors Carlos Zanón, Marcelo Luján i Alexis Ravelo per commemorar el 40è aniversari de la publicació de 'La soledad del manager', la primera novel·la protagonitzada per Carvalho. Al llarg de la setmana, a més, els lectors podran trobar-se amb alguns dels grans noms d’aquest gènere, com Dolores Redondo, Denis Lehane, John Connolly i Arnaldur Indridason, entre altres.

Dones surrealistes i els vincles amb Catalunya

Barcelona. Fins l'1 d'abril

La Galeria Mayoral de Barcelona presenta l’exposició ' Dones surrealistes i la seva connexió amb Catalunya', comissariada per la historiadora i crítica d’art Victoria Combalía. És el primer cop a tot l’estat espanyol que es realitza una mostra sobre aquest tema. L’exposició inclou una vintena d’obres de vuit artistes surrealistes que han tingut alguna relació amb Catalunya. Destaquen Valentine Hugo, que va viatjar a Cadaqués amb André Breton per visitar Dalí, Maruja Mallo i Remedios Varo, que van participar en l’Exposició Logicofobista, que es va fer a Barcelona l’any 1936, Lee Miller, que va viatjar a Barcelona en diverses ocasions, i Frida Kahlo, que va tenir una història d’amor amb el pintor català Josep Bartolí.

540x306 La Galeria Mayoral presenta la primera exposició dedicada a les dones surrealistes / FRIDA KALHO La Galeria Mayoral presenta la primera exposició dedicada a les dones surrealistes / FRIDA KALHO

La faceta fotogràfica de Carles Fontserè

Girona. Fins al 4 de febrer

L’exposició ' Carles Fontserè: photocitizen', realitzada en el marc del centenari de l’artista (1916-2016), es pot veure aquests dies al Centre Cultural la Mercè (Girona). El cartellista, escenògraf, i il·lustrador Carles Fontserè, va començar a dedicar-se a la fotografia cap a l’any 1958 a Nova York, ciutat on residia com a exiliat republicà. Nova York era aleshores la capital mundial de la fotografia, especialment en el gènere de l’'street photography' i la fotografia documental.

‘Leonardo da Vinci. El geni i els invents’

Terrassa. Fins al juny

El mNACTEC acull la mostra ' Leonardo da Vinci. El geni i els invents', una producció dedicada als enginys més destacats de l’artista renaixentista. En total, s’exposen 40 enginys ideats per da Vinci, construïts a partir dels manuscrits, els esquemes, els dibuixos i les indicacions dels còdexs del geni italià.

'Fantasmagories del desig’: cinema i psicoanàlisi

Barcelona. Fins al 31 de gener

La Filmoteca de Catalunya presenta, per tercer any, el cicle ' Fantasmagories del desig', dedicat a aprofundir en les relacions entre cinema i psicoanàlisi. Destaca la sessió triple del 31 de gener, que inclourà dos films muts de Germaine Dulac, una de les poques dones que van participar en l’avantguarda artística, ' La coquille et le clergyman' (1928) i ' L’invitation au voyage' (1927), i un viatge experimental de Maya Deren a la mitologia del segle XX, ' At Land' (1944).

540x306 'La coquille et le clergyman' (1928), un film de Germaine Dulac / FILMOTECA DE CATALUNYA 'La coquille et le clergyman' (1928), un film de Germaine Dulac / FILMOTECA DE CATALUNYA

‘Real time. Art en temps real’

Amposta. Fins al 19 de març

La mostra col·lectiva ' Real time. Art en temps real', produïda per Arts Santa Mònica, viatja a Amposta, concretament a Lo Pati, Centre d’Art de Terres de l’Ebre. En la majoria de les obres de cinema i vídeo, el temps de la ficció es comprimeix per permetre a l’espectador observar els esdeveniments que tindrien lloc durant un llarg període de temps en pocs minuts. Però, què passa quan una obra té lloc en temps real i desenvolupa la història al llarg de diverses hores, mesos o dècades? 'Real time' presenta una selecció d’obres d’art contemporani en les quals el concepte de “temps real” té un paper principal, ja sigui per la relativitat del temps, per l’ús de dades extretes en temps real d’internet o per la seva intenció de crear una visió actual, realista i sempre canviant del temps en què vivim.

L'Empordà més industrial

Castelló d'Empúries. Fins a l'1 d'octubre

L’exposició ' Empordà industrial', que acull l’Ecomuseu-Farinera de Castelló d’Empúries, dona a conèixer, a través d’imatges, audiovisuals, objectes i maquetes, els diferents paisatges i indústries de l’Empordà des del segle XVIII. La mostra és el resultat de dos anys de recerca i de la col·laboració de tres museus del Sistema Territorial del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya.

Pere Faura a la disco

Del 27 de gener al 5 de febrer. Mercat de les Flors

Pere Faura explora el costat més fosc de la creació coreogràfica a 'Sweet tiranny'. La peça recrea vuit números de musicals famosos per parlar de les relacions de poder en la feina i en l'oci. 'Sweet tiranny' forma part de 'Sweet suites', una trilogia sobre la dansa en la seva doble dimensió, lúdica i professional, que es va estrenar al novembre al Temporada Alta amb 'Sweet fever'. El tríptic el completarà 'Sweet precarity. Flashdance as a false dance', actualment en preparació. Si bé el primer se centrava en el costat lúdic de la dansa, l'últim parlarà del món professional. Entremig, fent de frontissa, 'Sweet tiranny'.

540x306 Un tirà a la disco / Tristán Pérez-Martín Un tirà a la disco / Tristán Pérez-Martín

Gergiev i una macroorquestra

28 i 29 de gener. L'Auditori

El prestigiós director Valery Gergiev es posarà al capdavant de la "Simfonia núm. 4" de Xostakóvitx. Per tocar la Quarta cal una orquestra monumental i per això el públic gaudirà de l’Orquestra del Teatre Mariïnski de Sant Petersburg, que compartirà faristol amb l’OBC en dos concerts únics. Un dia abans, divendres, Gergiev i l’orquestra del Teatre Mariïnski interpretaran el tercer acte de 'Tristany i Isolda' de Wagner juntament amb altres obres de Liszt i Strauss.

Arrenca el BarnaSants

A partir del 27 de gener. Diversos espais

En la programació del BarnaSants, revolució i feminisme hi tenen un paper destacat, sobretot en l’espectacle inaugural protagonitzat per Les Kol·lontai, un nom que homenatja Alexandra Kol·lontai (1872-1952), lluitadora feminista, comissària del poble per a afers socials i ambaixadora soviètica a Noruega, Mèxic i Suècia. Les Kol·lontai són les cantautores Montse Castellà, Meritxell Gené, Sílvia Comes i Ivette Nadal, que interpretaran “cançons d’amor i lluita” en clau feminista. L’espectacle es podrà veure del 27 de gener al 5 de febrer a l’Hospitalet de Llobregat, Altafulla, Vic, Barcelona, Gelida i Terrassa, i a partir del 10 de febrer farà una gira de quatre dates per la xarxa d’ateneus.

La 22a edició del BarnaSants, que inclou més d’un centenar de concerts i que s’allargarà fins al 14 d’abril, tindrà com a país convidat Xile per recordar la profunda influència de Violeta Parra en la cançó llatinoamericana.