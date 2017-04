10 propostes culturals per al cap de setmana

L’OFFF mostra les novetats creatives del món digital

Barcelona. Fins al 8 d'abril

OFFF, el Festival Internacional de la Cultura, l’Art i el Disseny Digital, celebra fins demà la 17a edició al Museu del Disseny de Barcelona. A través d’unes 70 conferències a càrrec d’artistes reconeguts de tot el món, la cita mostra les novetats creatives en els camps del disseny gràfic, els videoclips, la fotografia, la publicitat, el cinema i l’art editorial. Alguns dels convidats destacats són Michelle Dougherty, dissenyadora creadora d’obres de renom com els títols de crèdit de l’actual sèrie de Netflix Stranger things, i Vaughan Oliver, un dels dissenyadors de portades d’àlbums més innovadors i prolífics dels últims trenta anys, reconegut per haver il·lustrat portades de grups com Pixies. També hi haurà presència local amb la start-up de Barcelona Domestic Data Streamers, dedicada a investigar nous formats en comunicació de dades, i l’estudi de disseny gràfic barceloní Atipus. L’OFFF ofereix, a més, 'performances', exhibicions, projeccions d’animació ('motion graphics', microfilms o seqüències de títols de crèdits) i un mercat ambulant amb els mateixos artistes.

‘Llegible - Visible. Entre el fotograma i la pàgina’

Barcelona. Fins al 28 de maig

L’exposició ' Llegible - Visible. Entre el fotograma i la pàgina', que es pot veure a l’Arts Santa Mònica i que forma part de l’Arts Libris 2017, explora les relacions de continuïtat, complementarietat o dialèctica que s’estableixen entre publicacions d’artista i obres audiovisuals. A través d’una selecció d’aproximadament 40 projectes de caràcter doble –publicació i pel·lícula–, vol estudiar els encreuaments entre la pàgina impresa i el fotograma.

540x306 L'exposició 'Llegible-Visible. Entre el fotograma i la pàgina' / ARTS SANTA MONICA L'exposició 'Llegible-Visible. Entre el fotograma i la pàgina' / ARTS SANTA MONICA

7è Festival de Pasqua de Cervera

Cervera. Fins al 16 d'abril

Els amants de la música clàssica no es poden perdre el Festival de Pasqua de Cervera, dedicat als intèrprets catalans i la música d’aquí. El festival, que celebra aquests dies la 7a edició, compta amb les actuacions d’Arianna Savall amb Hirundo Maris (15 d’abril), l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida (13 d’abril) i la Polifònica de Puig-reig (14 d’abril), entre d’altres. El festival també inclou debats, tallers, projeccions i altres activitats relacionades amb la música clàssica catalana.

L’obra de Frederic Amat a la Pedrera

Barcelona. Fins al 16 de juliol

L’exposició ' Frederic Amat. Zoòtrop', que es pot veure a la Pedrera, presenta una selecció de projectes d’intervenció en espais públics, tant naturals com urbans, d’un dels creadors més destacats del panorama artístic català contemporani. El títol de l’exposició, 'Zoòtrop', fa referència a la màquina estroboscòpica formada per un tambor giratori, amb uns talls a través dels quals l’espectador pot veure una sèrie de dibuixos que, en girar, sembla que estiguin en moviment. La mostra, doncs, com un zoòtrop, pretén mostrar diverses facetes de l’obra de Frederic Amat en relació amb l’espai, l’arquitectura, la ciutat i el paisatge. Destaca una intervenció creada per a aquesta ocasió que proposa recuperar la memòria de l’edifici de Gaudí i una tria personal de l’artista d’obres que remeten al seu univers més íntim.

540x306 La mostra 'Frederic Amat. Zoòtrop' / LA PEDRERA La mostra 'Frederic Amat. Zoòtrop' / LA PEDRERA

1r festival de novel·la negra a les Garrigues

Les Borges Blanques. 8 d'abril

Demà se celebra la primera edició del festival de novel·la negra Les Borges Negres, una jornada en què hi haurà, entre d’altres, una cercavila amb gegants i grallers criminals, presentacions de llibres –com la de la col·lecció de contes infantils 'Sóc un animal ', a càrrec de Lluís Llort i del dibuixant Sergi Càmara–, signatures d’autors i un taller per aprendre a escriure una novel·la impartit per l’Escola d’Escriptura de Lleida.

Vaixells construïts per navegar per aiguamolls

Barcelona. Fins al 9 de juny

El Museu d’Arqueologia de Catalunya acull ' Navegants d’Aiguamolls. 2000 anys de secrets enfonsats ', una exposició que presenta per primera vegada els resultats de les campanyes d’excavació subaquàtica del Centre d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya (CASC), realitzades als jaciments Cap del Vol i Cala Cativaentre el 2012 i el 2016. Les restes, que són a més de vint-i-cinc metres de profunditat a la zona del port de la Selva, donen a conèixer un sistema de construcció de vaixells arrelat al món ibèric i que encara es troba en aquestes naus del segle I aC. L’exposició s’articula al voltant d’una reproducció d’un d’aquests vaixells que permet conèixer com eren les embarcacions que circulaven per zones d’aiguamolls.

540x306 La mostra 'Navegants d'aiguamolls. 2.000 anys de secrets enfonsats' / MUSEU D'ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA La mostra 'Navegants d'aiguamolls. 2.000 anys de secrets enfonsats' / MUSEU D'ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA

Cicle de música sacra al castell de Cardona

Cardona. Fins al 22 d'abril

Comença la 13a edició del cicle Música Sacra a Cardona els dies 8, 9 i 22 d’abril, amb algunes de les obres més destacades del repertori religiós europeu. El concert inaugural (demà, 18.30h) serà una versió del 'Rèquiem ' de Gabriel Fauré a càrrec del Cor de Cambra de Sant Cugat.

El tàndem de hip-hop Wang-Ramirez

Mercat de les Flors. Fins diumenge 9

La dansa de Honji Wang & Sébastien Ramirez té un segell tan singular (és una evolució del hip-hop creuat amb dansa contemporània i tocs d’humor) com els seus orígens: ell francès d’ascendència espanyola i ella, alemanya de pares coreans. Al Mercat de les Flors, del 6 al 9 d’abril, presenten dues peces sobre l’amor, la multiculturalitat i el compromís: Monchichi (2011) i Everyness (2016). La companyia ha despuntat a escala internacional: ha coreografiat un número de la gira de Madonna.

540x306 El tàndem de hip-hop Wang-Ramirez: de Madonna al Mercat de les Flors / MATÉA ILIEVA El tàndem de hip-hop Wang-Ramirez: de Madonna al Mercat de les Flors / MATÉA ILIEVA

Shakespeare amb objectes i sobre una taula

Teatre Lliure. Fins diumenge 9

La companyia anglesa Forced Entertainment porta al Teatre Lliure fins diumenge les obres completes de Shakespeare, però de manera singular: a cada funció, un sol actor fa una narració improvisada del text (sense sobretítols), d’una hora de durada, amb objectes domèstics i sobre una taula. Així, es poden veure 36 obres en què Hamlet és un tinter, i Juli Cèsar, una ampolla d’oli. “No fem poesia. Expliquem una història d’una manera planera amb objectes quotidians”, descriu l’actor Robin Arthur.

540x306 Totes les obres de Shakespeare amb objectes i sobre una taula / TIM ETCHELLS Totes les obres de Shakespeare amb objectes i sobre una taula / TIM ETCHELLS

'Ah!': una denúncia de la violència institucional

Sala Atrium. Fins al 23 d'abril

Després de la bona rebuda de 'YX o La fidelitat dels cignes negres', la Sala Atrium acull del 6 al 23 d’abril l'anterior muntatge de la companyia El Martell, 'Ah! (Judit)', de la dramaturga i directora Laia Alsina i Ferrer. A través de 21 quadres aparentment inconnexos, l’obra gira al voltant de tres formes de violència exercida pel sistema institucional: la repressió, l’explotació i l’heteropatriarcat. Només tres actors (Martí Salvat, Josep Sobrevals i Cristina Arenas) interpreten els diferents rols del muntatge, per on desfilen Ronald Reagan i un sindicalista, un empresari i un treballador del McDonalds, els màrtirs anarquistes de l’1 de maig, una tortura a una membre d’ETA i personalitats com Nelson Mandela i Salvador Puig Antich en diferents escenes que mostren la submissió de la dona, la coerció ideològica o el domini dels rics sobre els pobres.