Us proposem 10 plans culturals pel cap de setmana

Reus, Capital de la Cultura Catalana 2017

Reus. Tot l'any

Reus celebra que és la Capital de la Cultura Catalana 2017 amb més de dues-centes activitats que tindran lloc al llarg de l’any. Per a organitzar l’extens programa, aquest es divideix en cinc eixos principals: història i patrimoni, tradició i festes populars, llengua, literatura i pensament, arts, creació i coneixement, i creativitat i innovació. Entre tots els projectes que es tenen previstos –que poden consultar-se en una agenda online–, destaca el Festival de les Arts (FAR), que durant l’estiu oferirà diferents activitats culturals protagonitzades pels millors professionals del moment de diferents àmbits (teatre, música, dansa i gastronomia); la Trobada I Congrés Internacional de Gegants, amb l’objectiu de debatre el fet geganter entre experts de la matèria; l’exposició '150 anys de cultura a Reus', organitzada pel Centre de Lectura i els Museus de Reus, que fa un repàs de la cultura generada per l’entitat reusenca des de finals del segle XIX fins als nostres dies; i el Festival Llambordes, organitzat pel Casal de Joves La Palma, sobre el món del grafiti com a art de carrer.

L'arquitectura més enllà dels arquitectes

Barcelona. Fins al 26 de març

L’Arts Santa Mònica acull 'Aftermath. L’arquitectura més enllà dels arquitectes', una mostra que exhibeix el material confeccionat per al Pavelló Català de l’edició de la Biennal de Venècia, que tot just acaba de cloure. La mostra planteja un diàleg entre l’arquitectura i el cinema i proposa unificar les dues arts en una instal·lació.

D’acord amb el tema de la Biennal, ' Reporting from the front', el projecte manté un punt de vista social de l’arquitectura i reflexiona sobre com ha canviat la nostra relació amb l’espai a causa de la crisi econòmica dels últims anys. A més del material exposat a Venècia, la mostra inclou una sèrie de curtmetratges, on diversos arquitectes expliquen quina intenció s’amaga rere els projectes i la seva manera de pensar l’arquitectura.

540x306 La mostra 'Aftermath L'arquitectura més enllà dels arquitectes' / ARTS SANTA MÒNICA La mostra 'Aftermath L'arquitectura més enllà dels arquitectes' / ARTS SANTA MÒNICA

Contes, música i teatre per gaudir en família

Barcelona. 4 i 5 de febrer

“Paraules que alimenten” és el lema de la setena edició de la Festa de la Literatura per Famílies del FLIC Festival, que se celebra al CCCB i al Macba aquest cap de setmana. La gran aposta d’aquest any són les produccions pròpies i les estrenes com ara ' Batibull', un espectacle de música, poesia i dansa; ' Soroll', un espectacle audiovisual i sonor inspirat en el llibre Bruits, de Marion Bataille, o l’espai de joc sensorial ' Prohibit no tocar', pensat per als petits de 0 a 3 anys, entre altres.

Barnasants, festival de cançó d'autor

Diverses localitats. Fins al 14 d'abril

Ja està en marxa el Barnasants, el gran festival de la cançó d’autor, que en aquesta edició inclou més de 110 concerts repartits per Catalunya, València, Mallorca i Perpinyà. A més d’alguns noms ja clàssics, com Sanjosex, Maria del Mar Bonet, Feliu Ventura, Martirio, Paco Ibáñez o Joan Isaac, també hi ha noves propostes com Lu Rois, Mariola Membrives o Oriol Mola.

El festival enguany està dedicat al centenari de la revolució russa i a la figura d’Aleksandra Kol·lontai, que va ser una de les primeres dones dirigents polítiques de la història. De fet, ella ha inspirat l’espectacle inaugural a càrrec de Les Kol·lontai –format per Montse Castellà, Ivette Nadal, Meritxell Gené i Sílvia Comes–, que actuen avui a Barcelona i demà a Gelida, i al llarg d’aquests tres mesos ho faran a altres localitats.

Arriba el primer festival de teatre en francès

Barcelona. Fins al 12 de febrer

Barcelona acull, des de dimecres, el primer festival de teatre en francès, Oui! D’entre les diverses propostes, destaca el díptic que Frédéric Sonntag presenta a la Sala Beckett i que inclou: ' Lichen-Man', sobre un superheroi amb un superego, i ' The Shaggs', una comèdia sobre el pitjor grup de la història del rock (10 i 11 de febrer, 20 h). Cal mencionar també ' Le dernier cèdre du Liban' (7 de febrer, 20 h), on una adolescent explica la guerra del Líban.

540x306 Beautiful Losers, la proposta de Frédéric Sonntag / FESTIVAL DE TEATRE EN FRANCÈS Beautiful Losers, la proposta de Frédéric Sonntag / FESTIVAL DE TEATRE EN FRANCÈS

Els retrats expressionistes de Víctor Dolz

Palafrugell. Fins al 5 de març

El pintor empordanès Víctor Dolz (Begur, 1945), exposa al Museu del Suro la seva obra pictòrica anomenada ' (1) La vida… Pintura de Víctor Dolz'. En aquests treballs, l’artista –també guionista i autor de curtmetratges– diu que intenta pintar rostres coneguts, persones properes. Fugint de la representació en el sentit figuratiu, l’artista aborda la visió més expressionista donant un sentit imaginatiu al retrat.

Les Kol·lontai enceten el cicle 'Born de Cançons'

Barcelona. Fins al 24 de març

El Born Centre de Cultura i Memòria acull el cicle 'Born de Cançons', que enguany aposta per donar visibilitat al talent femení. Les Kol·lontai, una producció del festival Barnasants, s’encarreguen d’obrir el festival (avui, 20 h). Roba Estesa i Les Sueques són altres de les propostes del cicle.

540x306 Sílvia Comes, Montse Castellà, Ivette Nadal i Meritxell Gené són Les Kol·lontai. / JUAN MIGUEL MORALES / BARNASANTS Sílvia Comes, Montse Castellà, Ivette Nadal i Meritxell Gené són Les Kol·lontai. / JUAN MIGUEL MORALES / BARNASANTS

Commemorar l'exili i la deportació

Diumenge. Coll de Manrella i Argelers

Aquest diumenge, 5 de febrer, se celebrarà una jornada en memòria de l’exili i la deportació en reconeixement als exiliats republicans i alhora al drama humanitari que avui viu la Mediterrània. El 5 de febrer de 1939 pel Coll de Lli (La Vajol), van fugir centenars de civils i militars convertint-se en refugiats polítics en terra francesa, entre els quals es compten els màxims representants de les institucions republicanes, el President de la Generalitat de Catalunya, Lluís Companys, el President del Govern Basc, José Antonio de Aguirre, el President de la República, Manuel Azaña, així com personalitats com Mercè Rodoreda, Pere Quart o Pompeu Fabra.



Els actes començaran a les 12.15h amb una caminada al Coll de Manrella, es travessarà caminant la frontera entre Catalunya i França i es farà una lectura de textos davant del monument dedicat als exiliats i deportats republicans. A la tarda es farà un acte a la platja d’Argelers (França), l’indret on van malviure centenars de milers de refugiats espanyols entre els anys 1939 i 1941. L’acte s'iniciarà a les 16.15h i comptarà amb una actuació del músic Lluís Llach i l’actriu Sílvia Bel.

Radicals italians al Lliure

Dissabte i Diumenge. Teatre Lliure

La companyia Ricci/Forte, una de les companyies italianes més innovadores del panorama escènic del moment, denuncia el sexe fàcil i l'homofòbia al Teatre Lliure. 'Macadamia Nut Brittle', la primera de les dues obres que presenten, s'endinsa en les conseqüències d'utilitzar el sexe per omplir els buits existencials. 'Still life' aborda l'assetjament escolar homòfob. La peça està interpretada per "actors que han viscut aquesta experiència en la seva vida d'alguna manera, i que tenen l'empremta de l'assetjament o l'homofòbia", ha explicat Stefano Ricci. Com en totes les obres de Ricci/Forte, el text es barreja amb els muntatges visuals, en els quals els intèrprets, tot i no ser ballarins, utilitzen tot el cos.

540x306 'Macadamia Nut Brittle' parla del buit existencial i del sexe fàcil 'Macadamia Nut Brittle' parla del buit existencial i del sexe fàcil

Pepe Carvalho estimula la imaginació d'una quarantena d'artistes

Fins l'1 de març. Biblioteca Jaume Fuster

Una tortuga amb una pilota de futbol desgastada i desinflada com a closca i, al bell mig, un ganivet clavat. L’artista Santi Moix va crear aquesta obra després de llegir 'El delantero centro fue asesinado al atardecer', de Manuel Vázquez Montalbán, el volum número 14 de la serie Pepe Carvalho. No és l'únic artista que s'ha inspirat en una de les aventures de Carvalho. A l’exposició 'Pepe Carvalho', que es pot veure a la Biblioteca Jaume Fuster, es poden veure una quarantena d'obres d'artistes com Eduardo Arroyo, Francesc Artigau, Javier Balda, Victoria Civera, Juan Genovés, Antón Llamazares, Lluís Lleó, Antón Patiño, Jaume Plensa i Joan Pere Viladecans. Aquest cap de setmana s'acaba la BCNegra però aquesta mostra continuarà oberta fins l'1 de març.