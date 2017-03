El cinema exclòs (i resignat) davant la baixada de l'IVA cultural

Avui el consell de ministres aprova la baixada de l'IVA cultural del 21% al 10% pactada pel PP i Ciutadans, que afectarà els espectacles en viu de toros, teatre i música. Aquesta reducció exclou el sector del cinema, que seguirà patint el pes del 21% d'IVA, implantat el 2012. Els professionals del teatre i la música han celebrat aquesta notícia, llargament anunciada, però també són molts els que han protestat per demanar que el cinema gaudeixi de la rebaixa que tenen els toros.

El president de la Federació d'Associacions de Productors Audiovisuals d'Espanya (Fapae), Ramon Colom, ha dit: "Esperem que un dia algú ens expliqui per què el cinema s'ha quedat fora, i esperem que sigui aviat", i creu que la raó és que "en una òpera, un 21% en una entrada que costa 400 euros és més tràgic que en una entrada de cinema, que en costa 8". Des del sector de la política, el conseller de Cultura Santi Vila ha celebrat la notícia, però ha lamentat la situació del cinema:

Sembla que per fi l'IVA cultural torna a paràmetres europeus! Lamentable seguir castigant el cinema. La cultura, inversió, no despesa! — Santi Vila (@SantiVila) 31 de març de 2017

La directora de l'Acadèmia del Cinema Català, Isona Passola, ha expressat avui la seva "desolació" i ha dit que "sembla que continuï la venjança dels que manen contra el cinema espanyol". Passola ha considerat "incomprensible" que "el govern espanyol no hagi entès la importància del cinema en la construcció cultural del país". "Com és possible que no considerin cultura el cinema, que és el fenomen cultural que arriba a més gent?", s'ha preguntat. Segons la seva opinió, l'exclusió d'aquest sector de la reducció de l'IVA és "una manera indirecta de protegir al cinema nord-americà", i ha afegit: "Si no protegim la nostra indústria, acabem beneficiant la de fora". La directora de l'Acadèmia del Cinema Català ha recordat que "Espanya ha perdut 400 pantalles, almenys, des de la pujada de l'IVA", i ha conclòs que "el cinema espanyol necessita protecció".

Des del govern, el ministre de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, ha replicat que més endavant arribarà el torn del cinema, però que de moment no es podrà aplicar la rebaixa "fins que no es torni al camí del dèficit".

En altres països, com França, la hipotètica situació de tenir un 21% d'IVA per al cinema sembla impossible: "No m'atreveixo ni a imaginar-m'ho", va dir al gener la ministra francesa de Cultura, Audrey Azoulay, segons va recollir 'El País'.