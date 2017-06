El poder d'Ariana Grande després de Manchester

"Més amor i menys por", va exclamar Ariana Grande (Florida, 1993) el 4 de juny passat sobre l’escenari de l’estadi de Manchester tan sols dues setmanes després de l’atemptat que, en aquell mateix lloc, va deixar 22 morts i prop de 200 ferits. Definitivament la por no atura la cantant que només va interrompre breument la seva gira 'Dangerous woman'. Grande, que actuarà aquest dimarts al Palau Sant Jordi davant un públic de 12.000 persones, va voler donar un missatge molt clar durant el concert benèfic de Manchester: "Després dels esdeveniments de la nit passada a Londres – els atacants van atropellar i apunyalar vuit persones– i els de Manchester fa dues setmanes ens sentim amb la responsabilitat de retre homenatge als morts, ferits i afectats. Nosaltres tindrem coratge, valentia i desafiarem cara a cara la por en el concert d’avui, ‘ One love Manchester’" va escriure al Twitter.

Fa dos anys, la cantant, compositora i actriu, idolatrada per milions d'adolescents, ja va omplir el Sant Jordi. Demà torna a la capital catalana després del concert benèfic de Manchester i d’haver actuat a Lió i Lisboa. Després actuarà a Itàlia, Brasil, Mèxic, Japó, Austràlia.. Al concert benèfic de Manchester ja va demostrar que la por no la paralitza i que té un gran poder de mobilització: amb molt poc temps va fer pujar a l’escenari Justin Bieber, Miley Cyrus, Coldplay i molts altres, va exhaurir les 55.000 entrades, va aconseguir 10,6 milions d’euros per a les víctimes i una audiència de 10,9 milions de persones a les televisions d’arreu del món. Al concert el públic no va deixar de cantar: "Manchester, som forts, no deixarem de cantar la nostra cançó".

Més mesures de seguretat

A Barcelona hi haurà més mesures de seguretat de les habituals. La promotora del concert, Live Nation, avisa que no es permetrà entrar amb motxilles i bosses grans, recomana anar només amb allò imprescindible i amb prou temps per passar els controls de seguretat. L’atac a la ciutat anglesa, però, no ha canviat la manera com Grande s’apropa als seus fans. A Manchester va visitar les víctimes, es va tatuar una abella obrera (el símbol de la ciutat britànica, que durant la Revolució Industrial va acollir moltes fàbriques tèxtils), i continua mostrant-se com una dona segura de si mateixa i amb opinions polítiques força clares. Tot sense oblidar un cert punt naïf com els globus de color rosa a l’escenari i les orelles de gata que després va substituir per unes altres de conilleta.

"Menys parlar i més carícies"

Grande, com Lindsay Lohan o Miley Cyrus va ser una estrella infantil a Nickelodeon, on va triomfar com a Cat Valentine a la sèrie ‘Victorious’. El salt al món adult, però, no va ser tan desafiant com el de Cyrus: va continuar agradant als adolescents (i als pares i mares dels adolescents). Quan va publicar el seu primer disc, 'Yours truly' [Tota teva] el 2014, va assegurar en una entrevista que volia ser una "bona nena, no saltar-se les regles, Audrey Hepburn, clàssica, segura, femenina, dolça i infantil". Però pocs anys després ha deixat enrere aquesta imatge de jove ingènua: "Menys parlar i més carícies", cantava amb la seva veu poderosa al hit ‘Into you’ el 2016.

Més feminista

Al seu tercer àlbum ‘Dangerous woman’ es mostra també com una dona que no té por de demanar allò que desitja. De fet, l’àlbum s’havia de titular ‘Moonlight’, però al final Grande va optar per ‘Dangerous woman’ amb aquest argument: " 'Monlight' és una cançó deliciosa amb un títol deliciós. És molt romàntica, i enllaça la música antiga amb la nova música, però ‘Dangerous woman’ té molta més força. Per a mi, una dona perillosa és algú que no té por de fer un pas endavant, de ser ella mateixa i de ser honesta". Quan la van insultar a través del Twitter per mostrar-se sensual en alguns dels vídeos del seu últim àlbum, Grande va respondre: "Quan la gent deixarà d’escandalitzar-se perquè les dones mostren una mica de pell i expressen la seva sexualitat? Els homes es treuen les camises i mostren la seva sexualitat a l’escenari, als vídeos i a Instagram, allà on volen; aquesta doble moral és avorrida i esgotadora. Les dones també poden estimar els seus cossos", va dir. La cantant també s’ha mostrat sempre com una gran defensora dels drets del col·lectiu LGBT: "El meu germà és gai, tots els meus millors amics són gais. Em fa molta ràbia quan veig que hi ha persones que odien algú només per la seva sexualitat. Odio la intolerància. Odio els judicis".

'Dangerous woman' és el pas definitiu de Grande al pop de masses. És música molt ballable, que combina el 'dance-pop', disco, 'house', 'trap' i 'reggae'. Les lletres també són contundents. ‘I don’t care’ comença així: "Abans deixava que els altres em diguessin com havia de ser/ Però si no puc ser el que vull, quin cony de sentit té tot plegat?". 'Jason’s song (Give it away)' és tota una declaració d’independència. Els adolescents canten les seves lletres, ballen al seu ritme i l’adoren: a Twitter té 47 milions de seguidors i a Instagram la segueixen 109 milions de persones. Grande va penjar una foto del seu concert a Lisboa diumenge. Dotze hores després tenia 1,9 milions de likes. La cantant és imparable: des del 2013 ha llançat tres àlbums, ha participat en centenars de programes de televisió, constantment publica vídeos i no deixa mai d'informar els seus fans ni de respondre a través de les xarxes. I l'atac terrorista de Manchester no ha aconseguit parar la seva productivitat.