El concert de clausura d'Ibercamera passa de L'Auditori al Palau de la Música Catalana

El concert de cloenda de la 33a temporada d' Ibercamera, 'La consagració', se celebrarà el mateix dia que estava previst, el 24 de maig, però al Palau de la Música Catalana i una hora i mitja abans, a les 19h. Inicialment l'acte s'havia de celebrar a L'Auditori, però l es instal·lacions de l'emplaçament romandran tancades per la vaga convocada pel treballadors.

El president del Grup Camera, Josep Maria Prat, ha explicat que "l'actual formació jurídica del Consorci no funciona" i, per això, reclama una reformulació de l'estructura jurídica conjunta de l'Auditori. Prat ha afegit que "sense desmerèixer el dret a la vaga, l'important és que el concert es faci respectant el treball dels músics de l'Orquestra Simfònica de Ràdio Frankfurt, els abonats i el públic".

Grup Ibercamera ha venut un total de 1.800 entrades per al concert, que ha recol·locat al Palau de la Música Catalana. Fins al moment, Grup Ibercamera ha localitzat el 95% del públic via mail per informar dels canvis, i "hi ha una gran compatibilitat d'horaris per part dels assistents".

El president del Grup Camera ha explicat que aquest any l'Auditori "ha alliberat" al Grup Ibercamera del 50% del lloguer havent de pagar una xifra de 4.300 euros. No obstant això, el contratemps ha generat unes pèrdues de 180.000 euros com a mínim, encara que "fins que no es faci el concert, no se sabran els danys i prejudicis ocasionats".