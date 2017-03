El fiscal demana dos anys de presó per González Macho per manipular la taquilla

La Fiscalia Provincial de Madrid demana dos anys de presó i un milió d'euros de multa per l'exdirector de l'Acadèmia del Cinema Enrique González Macho. La fiscalia l'acusa de "manipular" el número d'espectadors durant la projecció de la pel·lícula 'La Isla Interior' amb l'objectiu d'obtenir subvencions. El fiscal demana la mateixa pena per al productor de cinema Juan Romero Iglesias per delictes de falsedat documental i frau de subvencions.

En cas que González Macho i Romero Iglesias no paguin la multa, el fiscal demana que se'ls condemni a sis mesos més de presó. Així mateix, sol·licita que paguin al ministeri de Cultura més de 270.000 euros. Tots dos s'enfronten a l'acusació de comunicar "una dada irreal" d'espectadors corresponent a les sessions matinals de les seves sales. Segons la fiscalia, era "un número ingent" que, fins i tot, superava la xifra d'espectadors de les sessions de la tarda. Sense aquests espectadors, Romero Iglesias no hauria aconseguit els 293.000 euros que va obtenir com a subvenció per a l'empresa Mecanismo Films S.L.