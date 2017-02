En directe, l'entrega dels premis Ciutat de Barcelona

Personalitats singulars amb llargues trajectòries inqüestionables i projectes col·lectius més joves i innovadors. Els premis Ciutat de Barcelona 2016 han posat a l’aparador diferents cares de la cultura de Barcelona. La independència dels respectius jurats, formats per experts de vint àmbits, fa que siguin uns guardons poc uniformes en les valoracions, però, en canvi, denoten un coneixement profund de cada sector, amplitud de mires i un olfacte molt suggerent. Per exemple, els quatre premiats en l’àmbit de les arts escèniques: el duo musical de Maria Arnal i Marcel Bagés; la companyia de teatre Agrupación Señor Serrano; l’energia desbordant de Loscorderos.sc , i el reconeixement a un pal de paller del circ com Leandro Mendoza.

L’equilibri entre noms reconeguts i descobertes es pot observar amb el premi d’assaig, ciències socials i humanitats per al fotògraf Joan Fontcuberta i el premi d’arts visuals per al jove Antoni Hervàs. O també en literatura: s’han destacat els treballs de Carles Rebassa en català ('Eren ells') i de Mariana Enriquez en castellà ('Las cosas que perdimos en el fuego') i també un autor veterà com Miquel Desclot amb una obra canònica com el 'Cançoner' de Petrarca.

El músic Jordi Savall ha rebut el premi a la projecció internacional; Andreu Missé el de periodisme; Toni Massanés el de gastronomia; el curt 'Timecode' li val un nou premi a Juanjo Giménez, i Alessandro Scarnato rep el premi d’història de Barcelona. En ciència, els premis són per a Carme Rovira Virgili i per a Salvador Aznar Benitah pel treball en què identifica les cèl·lules responsables de la metàstasi.

Un premi tan just com previsible és el Ciutat de Barcelona d’arquitectura per a la Sala Beckett de Flores & Prats. El premi de disseny és per a la bandera que s’ha inventat La Casa de Carlota per als refugiats, creada amb trossos de banderes dels seus països. El projecte educatiu premiat és el Cabal Musical del Taller de Músics, i el guardó de cultura popular se’n va al Guinardó, al Pessebre Vivent de la Torre del Suro, impulsat pel Taller Escola Sant Camil.