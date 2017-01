El drama dels refugiats embolcalla la tragèdia d'Otello

Calixto Bieito ha afegit un nou teatre a la llarga llista de coliseus que fan d’Alemanya l’epicentre de la seva activitat operística. El muntatge d’ Otello amb què ha debutat a l’Òpera Estatal d’Hamburg prové d’una de les llars artístiques del director català, Basilea, on es va estrenar a finals del 2014. La seva fosca lectura de la penúltima òpera de Verdi té com a eix la dialèctica, ben actual i encara irresolta, entre desposseïts i posseïdors, entre dominats i dominadors, i mostrar l’ensulsiada d’un d’aquests dominadors.

Quan el teló s’alça, en el tenebrós espai escènic dominat per una grua gegantina sobre raïls com les que es troben als ports, veiem una massa anònima de refugiats, emmanillats rere una tanca de filferro. Només escoltem la seva feixuga respiració abans que la tempesta orquestral amb què arrenca l’òpera es desfermi. A l’altra banda de la barrera hi ha Otello, ben empolainat com la resta de protagonistes, amb les mans tacades de sang (aquest és el preu per arribar al cim?). Les humiliacions que rep la massa de refugiats per part del despietat grup d’homes amb vestit i corbata que els sotmet arriba al seu clímax a l’acte segon, quan un d’ells és penjat sense miraments durant el cant de lloança a Desdemona.

Bieito es pot haver contingut en les formes en els últims anys, però la violència de tot tipus segueix sent una de les eines que empra per enfocar la seva esmolada mirada crítica al món que ens envolta, un món en què el sexe gairebé mai és fruit de l’amor, sinó d’una altra forma de violència. En aquest sentit, la relació entre Otello i Desdemona pren un caire ben diferent de l’usual. Durant el seu duo d’amor a l’acte primer, ella sembla només preocupada per acaronar el seu abric de visó, mentre que en la confrontació a l’acte tercer l’intent de violació per part d’Otello és una nova mostra de la seva creixent impotència.

El problema del muntatge no són tant els recursos previsibles emprats per Bieito com el fet que sovint semblen posats amb calçador en el canemàs dramàtic de l’òpera i, a més, el viratge del drama col·lectiu a la tragèdia personal no acaba d’encaixar. Al final, Otello escanya Desdemona a la torreta de la grua abans d’enfilar-se a l’extrem del braç articulat per morir d’un atac de cor.

Paolo Carignani va dirigir una versió molt detallista de la fascinant partitura verdiana, amb un sòlid trio de protagonistes: un complidor Marco Berti (cridat a última hora per malaltia del tenor previst), una emotiva Svetlana Aksenova i un sibil·lí Claudio Sgura.

El debut de Bieito a Hamburg és doble, ja que, a banda d’ Otello, el director català estrena diumenge que ve en el segon escenari de la companyia hamburguesa un espectacle sobre el compositor renaixentista Carlo Gesualdo, cèlebre, a més de per la seva música, per haver assassinat la dona i el seu amant. Es tracta d’una coproducció amb el Teatro Arriaga de Bilbao, del qual Bieito és director artístic des d’aquesta temporada.

Esclar que el focus mediàtic a la ciutat hanseàtica és un altre: la inauguració demà d’un imponent auditori, l’Elbphilharmonie, amb més de sis anys de retard i un pressupost disparat que s’ha enfilat fins als 789 milions d’euros.