Polèmica perquè un dron grava el monestir de Sixena sense autorització

Nova polèmica al voltant de Sixena: l'11 de gener es va detectar un dron que sobrevolava el monestir "sense l'autorització pertinent", segons indica la direcció general de Cultura i Patrimoni del govern d'Aragó. La Guàrdia Civil responsabilitza a TV3 dels fets després d'assegurar que una de les persones que manipulaven l'aparell es va presentar com a càmera de la cadena catalana. Tot i així, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) assegura que el dron era d'una empresa aliena i "que no té cap mena de contracte amb TV3".

La CCMA ha explicat que el dron era d'una empresa que deuria saber que TV3 estava fent un reportatge per al '30 minuts' sobre el litigi per les obres d'art que l'Aragó reclama a Catalunya, i s'hauria ofert per cedir les imatges a la Televisió de Catalunya gratuïtament i "sense que hi hagués el compromís de TV3 d'emetre-les posteriorment".

Els responsables del dron van ser vistos per un treballador del cenobi que va alertar les monges de l'orde de Betlem que viuen al costat del monestir de Sixena, i tot plegat va acabar amb l'avís a la Guàrdia Civil, que es va traslladar al lloc dels fets i va avisar les persones que manipulaven el dron de la il·legalitat de gravar sense permís. Els van instar a esborrar les imatges enregistrades i asseguren que denunciaran els fets si s'acabaven emetent les gravacions. En resposta a aquests fets, la CCMA ha aclarit que dos reporters de TV3 es van desplaçar a Sixena "per prendre imatges convencionals amb una càmera amb trípode", i quan l'alcalde de Vilanova de Sixena, Ildefonso Salillas, acompanyat d'un agent de la Guàrdia Civil i una religiosa del monestir els van demanar que esborressin les imatges, "ho van fer davant l'agent de la Guàrdia Civil". L'alcalde i la religiosa es van comprometre a no presentar cap denúncia.

A més, la CCMA afegeix que Salillas va mostrar-se receptiu a concedir el permís a l'empresa si se li demanava, així que TV3 "ha enviat una petició a l'alcalde sol·licitant l'autorització per gravar imatges aèries amb un equip propi i està pendent de la resposta".

La direcció general de Cultura i Patrimoni del govern de l'Aragó s'ha mostrat sorpresa davant els fets, que "contrasten amb l'habitual professionalitat amb la qual treballa TV3", i lamenta que "s'intenti vulnerar el codi deontològic i el dret a la informació per pretendre obtenir imatges sense sol·licitar els pertinents permisos".