L'oposició, excepte Ciutadans, presenta una esmena per rebaixar l'IVA del cinema

PSOE, Podem, PDeCAT, Esquerra Republicana, Compromís i EH-Bildu han presentat aquest dijous una esmena al Projecte de la Llei de pressupostos generals de l'Estat per al 2017 que demana la rebaixa de l'IVA del cinema, que actualment està al 21%. L'únic partit de l'oposició que no s'ha sumat a la iniciativa ha estat Ciutadans.



L'esmena compta amb el suport del sector del cinema, que ha estat representat al Congrés pel director general de l'Acadèmia espanyola del cinema, Joan Álvarez, i representants de l'associació de productors (FAPAE), del gremi d'exhibidors (FECE) i dels distribuïdors (FEDICINE). "L'esmena farà que més gent hi vagi al cinema. Per veure una mateixa pel·lícula amb l'IVA al 21% un espectador paga quatre vegades més impostos que a França i Itàlia i tres vegades més impostos que a Alemanya", ha assegurat Álvarez.



Carles Campuzano, portaveu al Congrés del promotor de la iniciativa, el PDeCAT, ha defensat que la proposta és "coherent" amb "el principi europeu" i la voluntat de protegir una indústria "fonamental" per a la creació de "feines de qualitat". Per Campuzano, "hi ha arguments més que suficients perquè l'esmena sigui aprovada en els pròxims 15 dies" i afirma que Ciutadans "ha d'escoltar la societat" i "ser coherent amb la seva política".