Els estels protagonitzen el concert de Sant Esteve

“Estic encantadíssim de poder vestir escènicament aquest trobada”, diu Marc Rosich sobre la seva aportació al tradicional Concert de Sant Esteve que se celebrarà dilluns al Palau de la Música a partir de les 19h i que serà retransmès simultàniament per TV3, Catalunya Ràdio i Catalunya Música. “Volien que el concert tingués un punt més teatral, un mínim fil dramatúrgic”, explica Rosich, que tanmateix no oblida que es tracta d’un concert amb més de cent anys d’història i que els protagonistes principals són els cors de l’Orfeó Català i el Cor de Cambra del Palau de la Música. L’entesa ha sigut fàcil perquè el dramaturg barceloní ha treballat una posada en escena que té molt present que aquesta vegada el concert és un també un triple homenatge a William Shakespeare, Ramon Llull i Enric Granados.

“En el repertori nadalenc apareix sovint la paraula estel, i a més hi ha El cant de les estrelles de Granados”, recorda Rosich. Així que tot plegat duia a titular el concert Escrit a les estrelles. Tanmateix, buscava “una imatge icònica” per completar la posada en escena i l’ha trobat en la tradició dels menuts de casa que s’enfilen a la cadira per llegir el verset de Nadal. “Les cadires es multiplicaran en escena, sobretot en la primera part”, diu Rosich.

La coherència conceptual també afecta la tria dels textos que recitaran les actrius Aina Quiñones i Mercè Arànega. En aquest cas seran poemes en què l’estel és molt present, com ara Les estrelles d’Apel·les Mestres, Els tres reis de l’Orient,de Salvat-Papasseit, i L’el·lipsi que eclipsa l’el·lipsi, un poema de Josep Pedrals escrit expressament per a l’ocasió.

El Concert de Sant Esteve tindrà dues parts. La primera serà més nadalenca en el sentit tradicional, amb peces catalanes i també internacionals. “Volem potenciar el cant d’obres d’autors internacionals com John Rutter”, assenyala el subdirector de l’Orfeó Català, Pablo Larraz. Després, la segona concentrarà els homenatges a Shakespeare, Llull i Granados. “Jo represento Shakespeare”, diu Simon Halsey, que aquest any s’ha estrenat com a director de l’Orfeó Català i que en el concert dirigirà algunes peces. Concretament, la de Granados i les cançons basades en sonets de Shakespeare. Halsey no dubta a l’hora de situar el Concert de Sant Esteve del Palau de la Música en el context europeu de concerts nadalencs, com el del King’s College de Cambridge, el de Dresden o el d’Any Nou a Viena. “Per a mi és un privilegi poder participar en aquest concert. Els cors estan preparats i la dramatúrgia és magnífica”, diu Halsey.

Nou CD dels cors

Coincidint amb el Concert de Sant Esteve, el Palau de la Música edita un CD dels Cors de l’Orfeó Català que inclou una vintena de peces enregistrades en directe en les edicions del 2011 al 2015, i en què estan representats tots els cors de la casa. També n’hi ha dues d’enregistrades al novembre d’aquest any. El CD físic es pot aconseguir per 15 euros i el contingut també es pot escoltar en plataformes com Spotify.