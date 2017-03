Un estudiant descobreix una novel·la inèdita de Walt Whitman

“Una gran revelació”, deia un petit anunci al New York Times el 13 de març del 1852 sobre l’inici d’una publicació seriada d’històries sobre “els costums i la moral de les cases d’hostes, l’Església, les operacions a Wall Street” i “amb esbossos gràfics d’homes i dones”. Estava previst, segons l’anunci, que la publicació comencés l’endemà al diari Sunday Dispatch, però els escrits anònims van caure en l’oblit i mai van ser revisats ni tornats a publicar. Però ara ve la veritable gran revelació: aquells relats eren una novel·la completa de l’escriptor Walt Whitman, La vida i les aventures de Jack Engle. La descoberta va venir de la mà de Zachary Turpin, un estudiant de la Universitat de Houston que va trobar l’obra l’estiu passat. La Walt Whitman Quarterly Review l’ha publicat en versió online i la Universitat de Premsa d’Iowa en format físic.

La novel·la recorda l’estil de Dickens i té diversos girs inversemblants en la trama i canvis bruscos de narrativa. El relat se centra en les aventures d’un orfe, en les quals es veu involucrat un advocat malvat, polítics interessats i una sensual ballarina espanyola. David S. Reynolds, un expert de Whitman a l’Escola Superior de la Universitat de Nova York, i altres estudiosos que han vist l’obra, creuen que els escrits ofereixen pistes de com un periodista i poeta convencional com Whitman es va transformar en l’autor de la sensual, filosòfica, altament experimental i d’inclassificable vers lliure Fulles d’herba. “És com veure l’esborrany d’un gran escriptor. Estem descobrint el procés amb què Whitman es descobreix”, comenta Ed Folsom, l’editor de la Walt Whitman Quarterly Review.

Whitman desitjava de totes totes aquesta transformació. A la dècada del 1850 va ser llogat com a fuster a Brooklyn i no va fer res més que treballar en la que va ser la primera edició de Fulles d’herba (1855). Més tard va rebutjar la seva reeixida novel·la del 1842, Franklin Evans, el borratxo, perquè, segons va escriure el 1882, aquest era el seu gran desig: “Veure com totes aquelles peces rudimentàries i infantils cauen en l’oblit”. El 1891 un crític va voler tornar a publicar algun dels seus primers relats i ell va dir: “Hauria estat temptat de disparar-li si hagués tingut l’oportunitat”.

Però La vida i les aventures de Jack Engle no és la primera novel·la de Whitman que l’estudiant Zachary Turpin treu a la llum: l’any passat va descobrir el tractat d’autoajuda, prèviament anònim, Mainly health and training, que Whitman va publicar el 1858 a The New York Atlas. “Un amic em va fer broma dient que això és el que estaria gravat a la meva làpida”, diu el noi. Turpin s’ha especialitzat en la recerca de les peces anònimes desconegudes per mitjà d’una base de dades online que conté milions de pàgines de diaris del segle XIX. Va ser així com va trobar l’anunci del rotatiu nord-americà que el va portar a descobrir la novel·la Jack Engle, entrant a la base de dades les anotacions de les llibretes de l’autor que contenien alguns noms i frases que semblaven pertànyer a una possible història.

“No és una gran novel·la, però tampoc és dolenta”, diu Reynolds, que afegeix que Jack Engle i els altres personatges masculins de la història recorden l’home de carrer que va crear amb Fulles d’herba. Turpin diu que és un llibre “alegre, interessant, maco i estrany”, amb girs antics, noms ximples i conspiracions que recorden un pre-Thomas Pynchon: “És un món boig, boig, boig”. Després d’haver trobat ja dues obres de l’autor, l’estudiant ha començat a creure que “tal com deia Whitman, res es pot perdre completament i per sempre”.