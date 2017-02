25.000 euros per promocionar 'Timecode' per a la cursa dels Oscars

La Generalitat aportarà 25.000 euros per a la campanya de promoció als Estats Units del curtmetratge Timecode, un dels cinc nominats en aquesta categoria als Oscars. Representa la meitat del que l’equip calcula que serà necessari: “Als Oscars, els curts queden apartats del focus mediàtic, per la qual cosa se’ls ha de cuidar”, va explicar ahir el director, Juanjo Giménez, al conseller de Cultura, Santi Vila, que li va oferir ajuda “econòmica i institucional” per aconseguir que els acadèmics nord-americans el vegin i el votin. La promoció consistirà en projeccions a Los Angeles, Washington i Austin, a més de reunions amb agents i altres personalitats de Hollywood.

“El curt té un pressupost auster i aquesta campanya supera amb escreix el que podem assumir. Tota ajuda és benvinguda”, assegurava Giménez, que, després de guanyar la Palma d’Or i el Gaudí, afegia que per ara no està nerviós per la gala. El director deia que no té “ni idea” de quines són les opcions reals del seu curt, perquè l’Acadèmia sol premiar productes “poc arriscats”, i creu el fet que sigui una comèdia li aplana el camí davant els competidors.