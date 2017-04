Un festival per celebrar 20 anys del Circ Cric al parc del Montseny

Fa vint anys que Tortell Poltrona i família van plantar la carpa del Circ Cric en un camp d’herba al Montseny i es va convertir en un circ de vela estable. No tenien ni aigua ni llum però, avesats a la vida itinerant, això no va impedir que obrissin “un centre únic al sud d’Europa”. “És un circ privat amb vocació pública que fa la feina que haurien de fer les administracions, un lloc de residència, aprenentatge i producció”, diu Montserrat Trias (àlies la Senyora Titat). Un antic camió de bombers d’Hongria de l’any 1953 els subministrava aigua, i un generador d’una fàbrica de vidre de principis de segle, la llum.

La vuitena edició del festival Circ Cric servirà per celebrar l’efemèride. La producció pròpia que estrenen aquest any és Garranyics. Diumenge ja va començar les funcions, que s’allargaran fins que s’acabi el festival, el 2 de juliol (cada diumenge durant tres mesos). Els sorolls del bosc són els que inspiren aquest muntatge, amb una barreja de disciplines com acrobàcia, corda, pallassos i música... i un corredor despistat. “Al bosc s’hi ha d’anar a escoltar i mirar, no com un runner ”, critica Jaume Mateu (Tortell Poltrona). La connexió del circ amb l’entorn s’ha anat fent cada vegada més intensa, i abans de Garranyics fins i tot proposen un itinerari pedagògic pel bosc.

El concert d’inauguració del festival serà aquest dissabte 15, i comptarà amb amics com Albert Pla, Joan Garriga, Judit Farrés, Refree, Maria Rodés, Ivan Telefuken i el mateix Tortell Poltrona. Les tres dates clau del calendari són les dues fires que inclouen desenes d’espectacles i activitats per a tots els públics (els diumenges 7 de maig i 4 de juny, per 16 euros) i el quart festival internacional de pallasses (del 8 a l’11 de juny), on la convidada especial serà la renovadora de la figura del pallasso, Nola Rae, entre una quinzena més d’artistes i espectacles.

En l’apartat musical del cartell del Circ Cric, destaca el concert d’inici de gira de Sopa de Cabra (27 de maig) i el de Joan Garriga i els Galàctic Mariatxis (29 d’abril). En l’apartat de circ, hi haurà el còmic Pere Hosta, l’espectacle dels alumnes de l’escola Rogelio Rivel de Barcelona i Le Lido de Toulouse, i Low cost dels madrilenys de l’escola Carampa. També es farà el clàssic matx de pallassos que enfronta vuit artistes al ring.