10 propostes culturals per al cap de setmana

La Mostra, un festival d’arts escèniques per gaudir en família

Igualada. Fins al 2 d'abril

Igualada serà la seu de la 28a Mostra de Teatre Infantil i Juvenil. L’edició d’enguany, que inclou més de cent representacions, aposta per temàtiques poc habituals en espectacles familiars, com són la guerra, la por o la identitat sexual, entre d’altres. En aquesta línia destaquen espectacles com 'Maravilla en el país de les miserias ' (diumenge, 11 h i 13 h), d’Atikus Teatro, que retrata la situació de dos nens que viuen una guerra; 'Euria ' (avui, 11 h i 15.30 h), de Markeliñe, que significa pluja i és una reflexió sobre el dol produït per la pèrdua d’una persona estimada; i 'Safari ' (diumenge, 16 h i 18 h), de la Companyia de Comediants La Baldufa, un espectacle de titelles que aborda el tema del bullying, utilitzant els animals com a metàfora dels alumnes d’una escola. També destaca 'Viatge a la lluna ' (avui, 22 h) , un espectacle de màgia teatralitzada de la Companyia Nacho Diago, que es presenta per primer cop a Catalunya, i 'Renard o El llibre de les bèsties ' (dissabte, 13 h), un espectacle musical basat en l’obra de Ramon Llull que dirigeix Marc Rosich i compta amb la música de Clara Peya.

Mostra de cinema llatinoamericà

Lleida. Fins al 2 d'abril

La 23a Mostra de Cinema Llatinoamericà de Catalunya presenta a Lleida algunes de les millors produccions llatinoamericanes de l’últim any. Pel que fa a llargmetratges, aquest cap de setmana es projecten 'Viejo Calavera ' (Kiro Russo, 2016), 'Santa y Andrés ' (Carlos Lechuga, 2016) i 'La región salvaje' (Amat Escalante, 2016), entre d’altres. També es pot veure una selecció de curtmetratges, entre els quals destaquen 'Time code ' (Juanjo Giménez, 2016) i 'Graffiti ' (Lluís Quílez, 2015).

540x306 Una imatge del curtmetratge 'Time Code' / MOSTRA DE CINEMA LLATINOAMERICÀ DE CATALUNYA Una imatge del curtmetratge 'Time Code' / MOSTRA DE CINEMA LLATINOAMERICÀ DE CATALUNYA

El Saló del Còmic celebra els 100 anys de ‘TBO’

Barcelona. Fins al 2 d'abril

Ja ha arrencat el 35è Saló Internacional del Còmic de Barcelona, que es pot veure a la Fira de Barcelona. Del conjunt d’exposicions que ofereix, destaca la dedicada als 100 anys de TBO, que compta amb 100 originals de diversos autors i sèries d’aquesta publicació. A més, la mostra també és un homenatge a Josep Maria Blanco, guanyador del Gran Premi del Saló de l’any passat i autor de referència del TBO. Llegeix: El Saló del Còmic alça el vol.

Qui eren realment els templers?

Barcelona. Fins al 23 d'abril

El Museu d’Història de Catalunya acull ' Templers. Guerra i religió a l’Europa de les Croades ', una exposició dedicada a conèixer d’una manera rigorosa i atractiva qui eren realment els cavallers templers. L’exposició, comissariada per l’historiador Ramon Sarobe, mostra la importància real del llegat templer i convida l’espectador a reflexionar sobre el fet de la violència religiosa, una realitat que per desgràcia avui encara no està superada. Llegeix: Desmuntant la llegenda dels templers.

540x306 La mostra 'Templers. Guerra i religió a l’Europa de les Croades' / MUSEU D'HISTÒRIA DE CATALUNYA La mostra 'Templers. Guerra i religió a l’Europa de les Croades' / MUSEU D'HISTÒRIA DE CATALUNYA

Una mostra doble del ‘Fenomen fotollibre’

Barcelona. Fins al 27 d'agost

El CCCB i la Fundació Foto Colectania s’han aliat per crear la mostra ' Fenomen fotollibre ', que es pot visitar de manera simultània als dos espais. L’exposició realça la importància del fotollibre dins la cultura visual contemporània i proposa una reinterpretació de la història de la fotografia a través del paper històric del fotollibre. En aquesta línia, s’hi poden veure des dels treballs de Ródtxenko, William Klein i Robert Frank fins als fotollibres nipons, pioners d’aquest fenomen. També hi ha una secció dedicada a fotollibres de denúncia, que reuneix els dissenys més radicals. I, finalment, s’hi presenten també les últimes propostes d’artistes contemporanis que han aportat una visió genuïna al mitjà, com ara Laia Abril o Vivian Sassen, i que ofereixen una mostra dels processos de creació d’un fotollibre.

La passió de Rusiñol per la natura

Barcelona. Fins al 9 de julio l

L’exposició ' Santiago Rusiñol. Jardins d’Espanya ', que acull el Museu del Modernisme de Barcelona, és un homenatge a aquest pintor (Barcelona, 1876-1931), però sobretot a la seva passió per la natura i la pintura de jardins. El 1903 Rusiñol va crear l’àlbum 'Jardins d’Espanya', un recull de 40 làmines dels seus quadres que va seleccionar ell mateix un per un, incloent-hi poemes d’autors com M. Machado, E. Marquina, J. Alcover, R. Pérez de Ayala, Juan R. Jiménez, M. Costa i Llobera, A. Mestres o J. Maragall, entre d’altres. Tots aquests artistes van escriure al voltant d’aquesta temàtica que el va fascinar i que complementa amb el lirisme de paraules poètiques: jardins que són les relíquies d’un món de grandesa, espais d’imaginació i d’evasió.

540x306 L'exposició 'Santiago Rusiñol. Jardins d'Espanya' / MUSEU DEL MODERNISME DE BARCELONA L'exposició 'Santiago Rusiñol. Jardins d'Espanya' / MUSEU DEL MODERNISME DE BARCELONA

Músiques d’exploració al festival Mixtur

Barcelona. Fins al 9 d'abril

La Fàbrica de Creació Fabra i Coats de Barcelona acull la 6a edició del festival Mixtur, dedicat a les músiques d’exploració i creació interdisciplinària. Entre els més de 20 concerts programats, hi ha el de Proxima Centauri, Drumming Marimba Quartet i Quatuor Diotima.

Montblanc es transforma en 'booktown'

Montblanc. Dies 1 i 2 d'abril

Montblanc inaugura aquest cap de setmana la vila del llibre amb el mercat d'editorials independents més gran de Catalunya. El tercer booktown de Catalunya aplegarà 43 editors independents que preestrenaran les novetats que dies més tard ompliran les llibreries amb motiu de la diada de Sant Jordi. A més de la presentació de nous títols, el programa oferirà un cicle de 12 taules rodones. Hi assistiran Màrius Serra, Martí Gironell, Matthew Tree, Víctor Alexandre, Ma. Carme Roca, Roser Capdevila, Teresa Costa-Gramunt, Carles Duarte, Xulio Ricardo Trigo, Lluís Foix, Víctor Amela, Josep Puigbó, Tina Vallès, Teresa Muñoz i Coia Valls, entre d’altres.

L'electe: el president al psiquiàtric

Sala Muntaner. Fins al 7 de maig

Què carai porta una persona a voler ser president del seu país? Ramon Madaula no ho entén de cap manera, però llança una hipòtesi: “Ells ho maquillen de responsabilitat i servei al país, però jo crec que és per necessitat de reconeixement i apreciació social. I crec que aquí hi ha d’haver algun trauma de quan eren petits”, apunta del tot seriosament. Per això Madaula ha enviat al psiquiàtric el president de 'L’electe' la comèdia que es podrà veure des d’avui i fins al 7 de maig a la Sala Muntaner.

540x306 Roger Coma i Ramon Madaula són un president i un psiquiatre a L’electe, que ja ha fet 25 funcions en gira. / SALA MUNTANER Roger Coma i Ramon Madaula són un president i un psiquiatre a L’electe, que ja ha fet 25 funcions en gira. / SALA MUNTANER

Harry Potter al Palau Sant Jordi

Barcelona. Dissabte 1 d'abril

Arriba 'Harry Potter i La Pedra Filosofal en Concert', un espectacle on els espectadors podran reviure la màgia de la pel·lícula en una pantalla gegant d’alta definició mentre escolten com l’Orquestra Simfònica del Vallès interpreta la inoblidable banda sonora de John Williams.