El festival metropolità de dansa es dirà La Quinzena i arrencarà el març del 2018

Aquest dimarts hi ha hagut la segona trobada de regidors de Cultura metropolitans i s’ha anunciat el primer fruit de la col·laboració entre els set municipis de la primera corona:

serà un festival de dansa. Es dirà La Quinzena. Festival Metropolità de Dansa i celebrarà la seva primera edició la segona quinzena de març de 2018. El pressupost inicial és de 800.000 euros que aportarà en la seva totalitat l'Ajuntament de Barcelona, a l'espera que la resta de municipis (L’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Esplugues de Llobregat i Sant Adrià de Besòs) s'hi afegeixin.

Neix amb la voluntat de ser "un espai que, sense perdre l’estructura clàssica de festival, esdevingui estable i atorgui el màxim protagonisme possible a la dansa en un període anual concret". Els seus principals objectius: "millorar la percepció social envers la dansa, implicar en la seva programació al conjunt dels equipaments públics (i en la mesura del possible, els privats), esdevenir una activitat cultural hegemònica viscuda intensament pel sector i amb alta implicació dels agents públics".

Serà una trobada multidisciplinar i que es farà en igualtat entre els diferents ajuntaments, han assenyalat. De fet, cada ajuntament hi destinarà una o dues persones dels seus equips de les àrees de cultura: Cesc Casadesús i Marta Almirall (Barcelona), Josep Lluís Marcé (L’Hospitalet de Llobregat), Ferran Agelet (Badalona) i David Marín (Santa Coloma de Gramanet). En una segona edició, La Quinzena nomenarà un director/a mitjançant procediment públic.

Pel que han avançat, La Quinzena comptarà amb una programació internacional i nacional de qualitat, no especialitzada en cap estil, per a públics amplis i amb la voluntat d’implicar-se en aspectes col·laterals, com conferències, masterclass... També hi haurà producció de continguts nous amb companyies locals.

A més, La Quinzena crearà una programació de dansa de qualitat en escenaris atípics, que impliqui escoles i centres de dansa i que generi diàlegs entre companyies i grups no professionals. "La projecció internacional no és incompatible amb la creació de base que ja té lloc a les nostres ciutats", ha assegurat Jaume Collboni.