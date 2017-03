“Un fetus pot sentir converses molt íntimes”

Hi ha escriptors que es passen la vida lluitant per aconseguir que la seva obra tingui certa repercussió -que aconsegueixi unes vendes respectables, traduccions i bones crítiques- i d’altres que han de fugir de l’èxit. Fa anys que Ian McEwan pertany a la segona categoria. “Sovint he de rebutjar la presència en festivals i taules rodones, perquè per sobre de tot he de preservar la meva feina, que és fer una pròxima novel·la. A més, contràriament al que diuen, escriure no és cap tortura: t’ho passes molt bé”, va dir ahir al CCCB en una conversa amb Antonio Lozano en què no es va despentinar gens ni mica: tot i que digués que els dubtes es troben “al centre de qualsevol activitat creativa”, aquests van quedar fora de l’acte del Kosmopolis.

La trajectòria de McEwan ja supera les quatre dècades -amb èxits com Amsterdam, Expiació i Disabte - i al seu sentit de l’humor britànic innat, dosificat amb mestria, cal afegir-hi una professionalitat impecable. No hi havia pràcticament cap cadira buida, i al final una cinquantena de persones van fer cua perquè McEwan els firmés la seva última novel·la, Closca de nou, publicada a Anagrama -amb una traducció en català excel·lent, com és habitual, de Jordi Martín Lloret.

“Fa un parell d’anys em trobava a la conferència més avorrida del planeta (no us diré on era ni qui parlava) i em va tocar aguantar-la educadament durant tres hores -va explicar-. Va ser en aquest context que se’m va acudir una frase, i la vaig apuntar de seguida”. La frase es va convertir en l’inici de Closca de nou, i diu així: “I aquí em teniu, cap per avall dins d’una dona”. Així va concebre el narrador més jove de la història de la literatura, el fetus que la Trudy porta a dins, i assisteix, des d’una posició privilegiada, a la doble història d’amor de la seva mare. El pare és el John, poeta i editor de poesia amb tendència a l’obesitat. L’amant, el seu germà Claude, treballa en negocis immobiliaris. La parella d’adúlters pretén tirar endavant un pla pertorbador: acabar amb el John per heretar una mansió d’estil georgià valorada en vuit milions d’euros.

Posar al dia Shakespeare

“En aquells moments rellegia Hamlet i em va semblar que l’argument podia encaixar amb el que jo pretenia escriure”, va admetre. Closca de nou és una actualització de l’obra mestra de William Shakespeare. “Hamlet és el primer personatge modern, ple de dubtes -va dir McEwan-. El soliloqui de «ser o no ser» inaugura la literatura tal com encara l’entenem”. McEwan es va decidir a escriure la història d’un fetus angoixat i sorneguer perquè era “una bogeria enorme” i “un risc”. “Aquest personatge només és una veu -va dir-. El fetus és un heroi existencial: no té religió, ni amics, ni cites. Hi pots confiar, perquè sempre et diu la veritat. I pot sentir converses molt íntimes. Té una perspectiva molt interessant dels pares mentre fan l’amor. A més, té el penis rival del pare a pocs centímetres de la seva cara”. En el cas de la novel·la, també el del pèrfid tiet Claude.