El Foyer del Liceu fa un forat a la música contemporània

La directora artística del Liceu, Christina Scheppelmann, vol obrir el teatre de la Rambla a la música contemporània. O, com diu ella, a “la música d’avui”. De moment l’hi fa un forat amb el cicle Off Liceu. Diàlegs musicals, tres concerts al Foyer del teatre el 16 de febrer, el 17 de març i el 21 d’abril. El projecte compta amb 9 compositors catalans ben diversos: de l’exploració electroacústica de Joan Bages a les cançons per a soprano i piano d’Albert Guinovart, passant per Marc Parrot, Lucas Peire, Ramon Humet, Clara Peya, Irina Prieto Botella, Joan Magrané i Jordi Domènech.

“Volem que el Liceu estimuli la música contemporània, i el Liceu ha de formar part de la música d’avui”, diu Scheppelmann. Això sí, sempre amb la veu amb un paper rellevant. Per això en aquesta primera edició s’han seleccionat autors que ja han treballat amb la veu, i el propòsit és esperonar altres compositors perquè també ho facin.

El format de l’Off Liceu, amb aforament per a 260 persones, busca ser menys formal. Les entrades costen 10 euros per nit, amb una consumició inclosa. Cada concert tindrà un presentador, i el públic podrà dialogar amb els compositors. Així, el 16 de febrer podrà interrogar Ramon Humet sobre l’estrena d’'Homenaje a Martha Graham' que interpretaran la mezzosoprano Marisa Martins i el pianista Roberto de Vera; intercanviar opinions amb Joan Bages, de qui el duo suís Ums’n Jip farà 'Meta-morphe', una peça que, segons Bages, explora les possibilitats de “treballar la veu i la flauta baixa amb processos electroacústics”, i compartir impressions amb Clara Peya, que farà una adaptació per a trio de temes del disc 'Oceanes', acompanyada de Sandra Sangiao i Panxii Baddi. "És una obra feminista i reivindicativa, un homenatge a la dona", diu Peya.

El 17 de març serà el torn de Lucas Peire, Albert Guinovart i Irina Prieto Botella. Del primer s'interpretarà 'Oda a un llibertí'. Guinovart i la soprano Martha Mathéu faran el cicle de lied Tànit. Cinc cançons de desig. I la mezzosoprano Eulàlia Fantova, el clarinetista José María Martínez i el violoncel·lista Àlex Rodríguez interpretaran 'Migration' i 'Terre des hommes', de Prieto Botella.

El cicle acabarà el 21 d’abril amb composicions de Marc Parrot, Joan Magrané i Jordi Domènech. "Presentaré treballs que he fet per a altres, i en un format molt senzill perquè sóc un músic senzill", assegura Parrot, que de fet tocarà quatre peces tot sol. La soprano Elena Copons i el pianista Rodrigo de Vera portaran al Foyer del Liceu 'Després d'un malson' i 'Double (Swans reflecting elephants)' de Magrané, i el Quartet Teixidor i el baríton Toni Marsol interpretaran 'Si vera somnia', una obra de Domènech a partir de textos eròtics del cançoner de Ripoll, del segle XII.