Una gala dels Gaudí per riure’s de les penes del cinema

El cinema català celebra aquest diumenge a la nit la seva festa anual amb una gala a l’Auditori del Fòrum que estrenarà presentador (Bruno Oro). Dirigida per Lluís Danés i amb el lema “Ressorgir de les cendres”, la cerimònia es referirà a la situació del sector i la precarietat dels últims anys de retallades, però amb optimisme i humor. El fil d’aquesta idea el transmetran una sèrie de vídeos intercalats durant la nit que retrataran amb ironia les penes del cinema català, i per als quals l’Acadèmia va fer una crida a través de les xarxes socials als treballadors del sector cinematogràfic.

La música serà l’altra protagonista d’una nit que s’obrirà amb un gran número musical ple de cares conegudes i que comptarà amb les actuacions d’Els Amics de les Arts i de Josep Thió i Gerard Quintana de Sopa de Cabra interpretant El far del sud. El Brossa Quartet, a més, serà sempre present a l’escenari per conduir el fil musical de la cerimònia.

Favorits i categories més disputades

Dues pel·lícules es perfilen com les grans rivals de la nit: La propera pell,d’Isaki Lacuesta i Isa Campo, i Un monstre em ve a veure, de J.A. Bayona. Són les favorites de les categories de millor pel·lícula i millor pel·lícula en llengua no catalana, respectivament, però també es disputaran l’altre gran premi, el de direcció. El film de Bayona té el vent a favor en les categories més tècniques, i el de Lacuesta i Campo en les interpretatives i de guió, on el film de Bayona no està nominat. Els únics que sembla que podrien desbaratar aquesta festa privada són El rei borni, de Marc Creuet, i La mort de Lluís XIV, d’Albert Serra, avalada pel prestigi dels premis. Però les categories més disputades de la nit seran la de millor actor, on Miki Esparbé i Àlex Monner competeixen amb l’home rècord dels Gaudí, Eduard Fernández, i la de millor actriu, en què es preveu un duel entre Emma Suárez i Sílvia Pérez Cruz.