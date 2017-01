La gala més feliç de J.A. Bayona

El 2013, quan va recollir el Gaudí a la millor direcció per Lo imposible, Juan Antonio Bayona va pujar a l’escenari nerviós, amb la veu ofegada i a punt de trencar-se de l’emoció. Abans de recollir el premi havia retrocedit unes fileres per abraçar la seva mare. “És per culpa seva que he fet aquesta pel·lícula”, va dir després de dedicar-li el premi. Diumenge Bayona va recollir el Gaudí al millor director per Un monstre em ve a veure molt més distès. Ja durant la gala se l’havia vist disfrutar dels premis que havia guanyat la pel·lícula en categories tècniques i celebrar els discursos dels guanyadors.

Quan li va tocar a ell, va fer un bot de sorpresa i va pujar relaxat a l’escenari, on va bromejar sobre l’alçada del micròfon. Els que el coneixen bé asseguren que, tot i ser el gran favorit, ell no s’esperava els premis: viure en la bombolla de la producció d’un blockbuster l’havia mantingut aïllat de notícies i rumors sobre la gala. A la sorpresa cal sumar-hi que li feia molta il·lusió guanyar el premi per dedicar-l’hi al pare. “Ell és la persona que em va ensenyar a dibuixar i a estimar el cinema. I gràcies a ell soc aquí”, va dir saltant al seu castellà matern, amb un somriure ple d’agraïment i afecte que li va tornar emocionat des de la platea el seu pare, Juan Antonio García, cartellista especialitzat en cinema. Cant al poder terapèutic de la ficció, Un monstre em ve a veure és una mena de regal per a l’home que va encendre l’espurna de la creació en ell.

Bayona està completament immers en la preproducció de Jurassic World 2, que es comença a rodar a Londres d’aquí quatre setmanes. L’activitat és tan intensa que fins a l’últim moment abans d’arribar a la catifa vermella va estar en contacte amb l’equip de la pel·lícula resolent qüestions del film. Bayona va fer un esforç especial per assistir als Gaudí: dissabte al vespre aterrava a Barcelona i marxava dilluns a la matinada, unes hores després d’una gala que per a ell va acabar a les dues de la matinada fent entrevistes a l’Auditori del Fòrum. Aquesta visita llampec haurà sigut un petit descans de la voràgine de gran producció de Hollywood en què viu des de fa mesos. Una oportunitat de veure els companys i d’oblidar-se de la feina durant unes hores. Per això els seus pares seien al seu costat i no unes files enrere, amb la resta de famílies dels convidats: volia rascar una estona més amb la família.

Un futur projecte a casa nostra

En el futur de Bayona hi ha molts mesos de rodatge i postproducció de Jurassic World 2, que té l’estrena prevista el juny del 2018. Per després, l’infatigable director barceloní ja té un altre projecte a l’horitzó que, en principi, aquest cop es podria produir a casa nostra, tot i que encara no està decidit si la llengua seria l’anglès o el castellà. L’únic parèntesi en l’agenda del director serà la cerimònia dels Goya d’aquest dissabte, en què Un monstre em ve a veure té dotze nominacions, tot i que Bayona veu “complicat” el triomf i vaticina que el guanyador serà Tarde para la ira, el thriller del seu amic Raúl Arévalo, amb qui diumenge va coincidir entre bastidors als Gaudí. “Estic content per ell, s’ho mereix”, va dir un Bayona tranquil i rialler, pletòric en el seu Gaudí més feliç.