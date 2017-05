Els galeristes catalans premien Carlos Saura i Carlos Pazos

El Gremi de Galeries d’Art de Catalunya i l’associació Art Barcelona han arribat a la desena edició dels Premis GAC, els guardons que reuneixen el sector del galerisme, en bona forma: “El nivell de les exposicions és alt i els galeristes mantenen la representació dels artistes joves de manera decidida”, afirmava ahir el president del jurat, el crític i comissari Frederic Montornés, tot i que va reclamar més atenció per als artistes que estan a mitja carrera. En les categories més destacades els premiats són dos degans del cinema i l’art espanyols: Carlos Saura va rebre el premi a la millor exposició històrica per 'Carlos Saura fotógrafo. España años 50', que es va poder veure al Círculo del Arte, i Carlos Pazos el de l’artista consolidat per l’exposició de la galeria ADN 'Carlos Pazos. Naufragios recientes'. Mentre que el jurat destaca de Saura "la qualitat i la rellevància" de la seves fotografies, en el cas de Pazos posa en relleu que és "un dels creadors més singulars". A més, durant la X Nit del Galerisme celebrada al Macba, també es van homenatjar el galerista Toni Estrany i l’escultor Xavier Corberó, morts al febrer i l’abril, i es va reconèixer la trajectòria de la crítica Rosa Queralt i de Rosa M. Malet, que deixarà la direcció de la Fundació Joan Miró

La galeria Àngels Barcelona va ser premiada en la categoria de millor programació, perquè des de l’any 2007 desenvolupa "treballs que es construeixen al voltant de pràctiques crítiques que codifiquen la nostra societat" i també pel seu vessant pedagògic. La llista d’artistes de la sala inclou noms com Pep Agut, Mabel Palacín, Joan Fontcuberta, Mireia Sallarés i Harun Farocki. El Premi DKV a l’artista emergent va recaure en Mar Arza, per l’exposició que va presentar a la galeria Rocío Santa Cruz, titulada 'Resquício'. Els mitjans reconeguts van ser la revista 'Time Out Barcelona' i la directora de la secció d’art del suplement 'Babelia', del diari 'El País', Bea Espejo.



Els GAC d’enguany també han premiat la Fundació Museu Jorge Oteiza amb el premi al comissariat per l’exposició de l’artista que van presentar a la Pedrera, 'La desocupació de l’espai' i la Fundació Sorigué va rebre el premi al col·leccionisme. Durant la gala també es van lliurar els premis honorífics del GAC, que ja s’havien fet públics, a Mariana Draper, de la galeria Dalmau, i a Perejaume.