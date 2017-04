Els galeristes catalans donen el seu premi honorífic a Perejaume i a la galerista Mariana Draper

Els galeristes catalans han fet públic aquest dimecres l'artista i la galerista que rebran el seu premi honorífic durant els Premis GAC – X Nit del Galerisme: Perejaume i Mariana Draper, la fundadora de la Sala Dalmau.

Els guardons honorífics dels Premis GAC són un reconeixement a la trajectòria dels guardonats. Els organitzadors destaquen de Perejaume ha fet de la natura un element recurrent en la seva reflexió sobre la representació de les coses des de mitjans dels anys 60. També que les seves obres incorporen diferents llenguatges –text, fotografia i vídeo– i el seu vessant com a poeta.

Mariana Draper (Barcelona, 1955) va fundar la Sala Dalmau juntament amb el seu pare, Francesc Draper, l'any 1979. Aquesta sala es caracteritza per exposar artistes de les avantguardes històriques i de l'escola espanyola de París, sobretot els artistes que no van ser reconeguts a l'Estat per motius polítics, com Manuel Angeles Ortiz, Eugenio Granell, Jacint Salvadó i J.FÍN. Als anys 90 la Sala Dalmau va obrir un nou cicle centrat en Joaquim Torres-García i l'Escola del Sur i en els últims anys també ha programat exposicions d'artistes contemporanis.

540x306 La galerista Mariana Draper, fundadora de la Sala Dalmau / PREMIS GAC La galerista Mariana Draper, fundadora de la Sala Dalmau / PREMIS GAC

Els guardons, que compten amb el patrocini de la Fundació Banc Sabadell es lliuraran el 30 de maig. Els artistes premiats en edicions anteriors van ser Sean Scully (2016), Susana Solano (2015), Alfons Borrell (2014), Antoni Muntades (2013), Richard Hamilton (2012), Jaume Plensa (2011) i Antoni Tàpies (2010). El premi honorífic a un galerista es va concedir per primera vegada l'any passat i va recaure en Francesc Mestre.