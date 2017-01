Els galeristes també desconfien de Trump

Donald Trump no només té en contra Broadway i Hollywood. Els galeristes que van participar en la cinquena edició del simposi Talking Galleries, que es va celebrar a l’auditori del Macba dilluns i ahir, també van expressar la seva inquietud respecte al nou president electe. “Estan inquiets pels temes legislatius que puguin sorgir pel seu afany proteccionista i pel que pugui passar en termes econòmics. Les expectatives dels primers mesos del mandat de Trump són de creixement, però crec que serà una sorpresa”, afirma el galerista i gestor cultural Llucià Homs, fundador i nou director de Talking Galleries després de la seva etapa a la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona.

Llucià Homs es va incorporar al càrrec a l’octubre, quan Talking Galleries es va celebrar a Corea, i aquesta edició s’ha tancat amb les converses avançades per traslladar aquesta plataforma de debat a París al maig i a Nova York a la tardor. Al llarg dels cinc anys de la seva història, Talking Galleries ha navegat per un moment convuls per al sector, marcat pels estralls de la crisi econòmica i una relativa remuntada. “El 2016 va ser un any ambivalent per al sector -subratlla Homs-: es van produir rècords a les subhastes però en canvi les vendes van baixar. Però no parlaria de crisi, ni de crisi de model, sinó d’una davallada de les vendes”.

Els Estats Units van liderar el mercat de l’art internacional l’any 2015 i també han sabut reaccionar davant la caiguda de les vendes, i els galeristes han reestructurat els negocis, tancant segones seus i optimitzant magatzems. Una altra de les qüestions que es va posar damunt la taula és la col·laboració entre les cases de subhastes i les galeries: “Abans es veien com a antagonistes i ara comencen a buscar estratègies conjuntes per arribar a determinats públics que no tenen un mercat tan estructurat, com la Xina o Rússia”.

L’especialització de les galeries i les fires també és un tema calent. Les galeries treballen cada vegada més amb programes comissariats. “Necessiten ser molt coherents amb elles mateixes i no dependre de l’oportunitat de tenir un artista”, diu Homs. Pel que fa a les fires, els galeristes busquen cites cada vegades més específiques davant una agenda global cada vegada més atapeïda i que pot esgotar-los.