El govern espanyol no tornarà la dama d'Elx a casa

El govern espanyol ha negat la cessió, temporal o permanent, de l'escultura de la Dama d'Elx a la localitat valenciana on va ser descoberta. El govern espanyol ha argumentat que no la torna " per raons històriques", i ha afirmat que l'obra és de titularitat estatal i que la peça està adscrita a la col·lecció estable del Museu Arqueològic Nacional.

Aquesta taxativa resposta ha indignat el senador Carles Mulet. "Fereix", ha dit el senador valencià de Compromís, que havia sol·licitat el retorn de la dama ibèrica a terres valencianes pel seu caràcter simbòlic.

La Dama d'Elx, una figura d'art iber datada de finals del segle V o de la primera meitat del segle IV aC, va ser descoberta el 1897 per un nen que estava fent treballs agrícoles al jaciment de l'Alcúdia –a uns dos quilòmetres d'Elx–. Pocs dies després, l'obra es va vendre a l'arqueòleg francès Pierre Paris per unes 5.200 pessetes i es va exposar al Museu del Louvre. La Dama d'Elx va tornar a territori espanyol el 1941, arran d'un conveni entre el govern francès i el govern franquista. Es va exposar al Prado i el 1965, després d'estar exposada durant 14 dies a Elx, es va dipositar al Museu Arqueològic Nacional. Després només va tornar a Elx una vegada el 2006 per ser exposada al Museu Arqueològic d'Elx durant uns dies.

L'agost del 2015 el govern valencià i l'Ajuntament d'Elx també van reivindicar el retorn de l'obra.