Els guanyadors de la porra de l'ARA dels Oscars 2017

Un total de 876 de lectors de l'Ara.cat van participar en la porra dels Oscars del 2017 i 7 n'han obtingut premi (més enllà de la satisfacció personal d'haver-ho fet).

Els guanyadors han estat:

1. Marta Espinosa Rodríguez. Ha estat una dels 5 participants amb més encerts (18 respostes correctes) i, per sorteig entre aquests concursants, ha guanyat el primer premi: una subscripció anual per a Filmin, per veure cinema en línia.

2. Miquel Delclòs Saló. Ha guanyat el segon premi per sorteig entre tota la resta de participants: s'endú un abonament anual per a la Filmoteca de Catalunya.

3. Elisabet Nadeu Puig-Pey. Ha guanyat el tercer premi per sorteig entre tota la resta de participants: un 'pack' de DVD i BluRay de la distribuïdora La Aventura.

I la propina:

Tot i que no estava previst, la distribuïdora La Aventura ha anunciat avui que ofereix, com a premis addicionals, un 'pack' de DVD i BluRay a tot el grup de màxims encertants, excepte a l'afortunada que rebrà la subscripció a Filmin.

Per tant, aquests 4 concursants rebran també aquest 'pack':

Francesc Llaveria i Sagalés

Xavier Escuder Vilaltella

Toni Rodríguez

Arnauxu

*Tots els afortunats rebran un correu electrònic en què se'ls comunicarà personalment quin premi els correspon i les indicacions per recollir-lo o gaudir-ne.