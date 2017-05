Una guerra a tres bandes esclata a la Sala Muntaner

Matrimoni i infern eren sinònims per al dramaturg suec August Strindberg. Precursor del teatre de la crueltat i de l’absurd i amb una percepció tràgica de la vida, Strindberg està considerat un dels escriptors més importants de Suècia, però la presència de les seves obres a Catalunya ha sigut gairebé inexistent fins ara. El director teatral Jordi Casanovas recupera Dansa de mort, una “comèdia macabra” que s’instal·la a la Sala Muntaner fins al 9 de juliol.

El muntatge narra la claustrofòbica crisi d’un matrimoni format per un capità militar malalt que està exclòs de les promocions (Lluís Soler) i una actriu (Mercè Arànega) que va deixar la seva carrera professional per dedicar-se a la vida domèstica. La situació explota quan els visita un amic (Carles Martínez) que torna de l’exili. Sense saber-ho, s’acaba convertint en víctima de la parella, que busca guerra per recuperar una passió perduda.

“Hem portat l’obra a una època més recent, als anys 80, que és quan es va començar a legalitzar el divorci a casa nostra”, explica Casanovas. El matrimoni protagonista fa 25 anys que conviu en una casa aïllada i això provoca que es generi un ambient tòxic d’amor-odi entre ells dos. “L’amic nouvingut és vist com un àngel al principi, com una via d’escapament”, diu Soler. Malgrat aquest inici, l’home es col·loca a poc a poc en el punt de mira de les acusacions de la parella, que el culpen de la seva desgràcia amorosa. La situació es converteix en un joc d’estira-i-arronses en què marit i muller intentaran tenir l’amic de la seva banda. Ell acabarà abocant-se en el conflicte i respondrà als atacs del matrimoni, de manera que s’acabarà creant una guerra escènica a tres bandes.

Hitchcock i la Bíblia

Tota la història es desenvolupa en un ambient aparentment distès que deixa entreveure una profunditat inquietant “molt hithcockiana”, indica Casanovas. Amb una tempesta a l’exterior que acompanya els personatges i la banda sonora de piano composta per Carles Viarnès, “es genera un punt de claustrofòbia i tancament molt visceral que està latent fins al final”, afegeix. A més, s’entreveuen tocs d’humor negre i de ressonàncies bíbliques. En paraules de Carles Martínez, l’obra transmet la sensació “de l’arribada de la fi del món, de la mort imminent d’alguna cosa”.