La pífia històrica de l'Oscar a 'La La Land' i els altres 9 moments de la gala

Un error monumental



"No és cap broma. S'ha produït un error. 'Moonlight' ha guanyat l'Oscar a la millor pel·lícula". Amb molta esportivitat, el productor de 'La La Land' feia aquesta sorprenent afirmació a l'escenari del Dolby Theater de Los Angeles quan ja feia cinc minuts que s'havia anunciat que el musical havia guanyat el premi a millor pel·lícula. Warren Beatty, que havia anunciat el premi juntament amb Faye Dunaway, era escridassat mig en broma pel presentador de la gala, Jimmy Kimmel ("Warren, què has fet?") i reconeixia l'error. "He obert el sobre i he llegit "Emma Stone, per 'La La Land'", per això he trigat tant a dir-ho, no intentava ser graciós", deia Beatty. I sembla que així ha sigut, algú li ha fet arrribar el sobre del premi a millor actriu en lloc del de millor pel·lícula. I mentre els periodistes de tot el món reescrivien les cròniques a tota pastilla, Barry Jenkins, director de 'Moonlight', acceptava el premi així: "Clarament, això no ho hauria imaginat ni en els meus somnis". Kimmel, com sempre, posava la nota d'humor i seny: "Ja sabia que d'alguna forma aconseguiria arruïnar la gala. Però no oblidem que això és només una cerimònia de premis i que així hem tingut uns quants discurs d'agraïment més".

Apoteòsic Justin Timberlake



Els Oscars que van acabar de la forma més surrealista van tenir un inici sensacional: Justin Timberlake cantant el seu 'hit' 'Can't stop the feeling' mentre baixava els escales del Dolby Theater, posant el públic a ballar com no es recordava des que Pharrell Williams va cantar el seu 'Happy' fa uns anys. Timberlake va actuar una estona a l'escenari però també es va barrejar amb el públic (inclosa la seva dona), provocant moments espontanis que van ser carn de gif (l'impassible Ryan Gosling, l'esforçat Jackie Chan, l'eufòric Javier Bardem) i va acabar llançant el micro al presentador, Jimmy Kimmel, que el va felicitar. "Si els teus companys de N'Sync han vist l'actuació, segur que et deixen tornar a la banda", va dir. Un començament apoteòsic i molt original.

Un monòleg perfecte



Jimmy Kimmel es va lluir des del primer moment amb un monòleg ple d'ironies en què planava l'ombra de Trump però que no va estar dominat per la seva figura. Kimmel va al·ludir a la divisió que viuen els Estats Units post-Trump ("La gent espera que algú ens uneixi. Però aquesta nit només tenim un Braveheart aquí i no crec que ell ens uneixi", va dir mirant de reüll al polèmic Mel Gibson), va recordar que la gala Oscars la miraven en directe "250 països que ara odien el nostre" i fins i tot va donar les gràcies al president Trump. "Recordeu quan l'any passat semblava que els Oscars eren racistes?", va ironitzar. Però també va bromejar sobre les pel·lícules: "Aquest any, els negres han salvat la Nasa i els blancs el jazz", al·ludint a 'Figuras ocultas' i 'La La Land', i es va riure del dramatisme de 'Manchester frente al mar' (“Quan busques Manchester frente al mar a Amazon t'informa que els usuaris que han buscat la pel·lícula també compren antidepressius”). Però el gran moment del monòleg va arribar quan Kimmel va demanar un "aplaudiment immerescut" per a una "actriu sobrevalorada" i tot l'auditori va ovacionar una Meryl Streep que no sabia on ficar-s'hi.

Els elogis enverinats de Kimmel a Damon



Fa anys que Jimmy Kimmel i Matt Damon exploten la seva falsa rivalitat en televisió i els Oscars no van ser l'excepció. El presentador anunciar que enterrava la destral de guerra amb l'actor. "Fa molt que ens coneixem. Aleshores jo era el més gras!", va afegir, i va elogiar la seva generositat per cedir el rol protagonista de 'Manchester frente el mar' a Casey Affleck. "És un gran gest d'algú que tothom sap que és molt egoista". Però la gran revenja de Kimmel va arribar en un vídeo d'homenatge a una de les pitjors pel·lícules de Damon, 'Un lloc per somiar', ple de floretes enverinades del presentador. Després, quan Damon intentava presentar un premi, l'orquestra apujava el volum i el feia callar. Quan la càmera baixava al fossar, esclar, allà era Kimmel dirigint els músics.

Uns turistes es colen als Oscars

Els guionistes es van treure de la màniga un moment realment inesperat: van agafar un grup de turistes que visitaven Hollywood en el típic bus turístics i els van portar enganyats als Oscars perquè coneguessin a les estrelles. Una parella negre que no parava de fer fotos amb el mòbil va acaparar el moment i fins i tot van aconseguir que Denzel Washington els declarés oficialment casats. "És el Denzel, així que és legal", bromejava Kimmel. El gag va ser divertit però una mica forçat i la xarxa es van omplir de tuïts que posaven en dubte la veracitat de l'escena.

Pluja de llaminadures

En un intent d'omplir la cerimònia de moments singulars, al llarg de la nit van caure del sostre del Dolby Theater bosses de llaminadures i dolços en petits paracaigudes. L'objectiu no era altre que buscar la reacció sorpresa del públic, un altre esforç descarat de forçar imatges curioses que alimentin la set de mems de la xarxa.

Els tuits dolents



Kimmel va recuperar un dels segments més corrosius del seu Late Night: la lectura de tuïts ofensius per part dels actors a qui van dirigits els atacs. Emma Stone va llegir un què afirmava que en totes les pel·lícules té l'aspecte "d'una puta addicta al crack", Jeff Bridges un que mantenia que "l'actor porta pantalons molt menys del que la gent es pensa" (i va admetre que era cert); Tilda Swinton va llegir un tuït que comparava la seva cara amb la d'un gos i Robert DeNiro un que el criticava per seguir interpretant gàngsters i no avis ("ja interpreto avis, veste'n a la merda", va replicar l'actor enfurismat). Un altre tuït entremaliat va ser el que va escriure Kimmel a Trump en directe, preocupat perquè el president encara no havia tuitejat res de la gala "Estàs despert?", va preguntar-li. "Meryl diu 'hola'", va afegir en un altre tuït.

El guanyador absent

Complint els pronòstics, 'El viajante' va guanyar el premi al millor film de parla estrangera, però el seu director, Asghar Farhadi, no el va recollir. El cineasta iranià havia decidit no assistir a la gala com a protesta pel vet migratori de Trump al seu país. En la seva absència, es va llegir un comunicat breu però contundent. "Dividir el món entre les categories de 'nosaltres' i 'els altres' l'únic que fa és provocar por. És una justificació per a l'agressió i la guerra", afirmava el comunicat del director. Sense ni tan sols estar present, va ser un dels protagonistes de la nit.

El discurs de Viola Davis

No hi ha cerimònia dels Oscars sense discurs emotiu que posi el públic dempeus. En una edició sense gaire emoció (tret de la decepció de l'equip de 'La La Land' i la sorpresa del de 'Moonlight'), el candidat més ferm a discurs de la nit seria el de Viola Davis en recollir el premi a millor actriu secundaría. "La gent em pregunta quines històries vull explicar. I jo dic que exhumem els cossos. Exhumem les històries de la gent que va tenir grans somnis i mai va veure aquells somnis realitzar-se, gent que va enamorar-se i va perdre", va exclamar l'actriu, amb tanta emoció que en acabar Kimmel, ràpid de reflexos, va a apuntar "Viola Davis acaba de recollir l'Oscar a la millor actriu i d'aconseguir una nominació per als pròxims Emmy".

Cael García Bernal, contra el mur



En una gala en què potser no hi van haver tantes al·lusions espontànies a Trump com s'esperava per part dels presentadors dels premis i els guanyadors, una de les més destacades va ser la de Cael García Bernal. L'actor mexicà, que presentava els premis a millor pel·lícula i curt animat, va aprofitar per pronunciar-se en en contra del mur que Donald Trump vol construir entre els Estats Units i Mèxic. "Com a mexicà, com a immigrant, com a treballador, estic en contra de qualsevol mur", va afirmar.