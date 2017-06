La imaginació sense límits del festival Bachcelona

El què no té secret: la música de Bach. Però és el com el que fa especial el Festival Bachcelona, dirigit per Pau Jorquera i Daniel Tarrida, també impulsors del projecte Bach Zum Mitsingen. La cinquena edició, que se celebrarà del 19 al 25 de juliol, suposa un pas més en la consolidació d’un projecte que, com recorda Jorquera, vol “presentar Bach d’una manera diferent” i que ha aconseguit lligar una xarxa de complicitats amb diferents espais de Barcelona com ara el Palau de la Música, el Jamboree, el Museu de la Música, el Recinte Modernista de Sant Pau, el Palau Güell, la Fàbrica Moritz i fins i tot cases particulars. Tot plegat amb un pressupost de 60.000 euros, que inclou una aportació de l’Ajuntament de Barcelona que representa el 16% del total.

El festival començarà amb “un plantejament inèdit”: la interpretació de les cantates que van inspirar la Missa en si menor de Bach; seran dos concerts, els dies 19 i 20 de juliol, al Palau de la Música. Com diu Tarrida, és una oportunitat per “entendre la gènesi” d’una obra mestra. La Missa també serà protagonista a la Filmoteca, on es projectarà Assajant la ‘Missa en si menor’, un documental que mostra la feina de la Nederlandse Bachvereniging i l’ ensemble Gli Angeli Genève, el director del qual, Stephan MacLeod, actuarà al Recinte Modernista de Sant Pau. A la Filmoteca hi haurà dues projeccions més: el documental All of Bach, sobre el projecte audiovisual de la Nederlandse Bachvereniging, i la pel·lícula The wind (1928), de Victor Sjöström, amb l’acompanyament de Gerard Erruz (DJ Sebastian). “És una recomposició de la música de Bach amb les noves eines tecnològiques però mantenint-ne l’essència”, explica Erruz.

Per copsar la magnitud de la influència de Bach, res millor que les dues actuacions que oferirà el pianista cubà Roberto Fonseca al Jamboree sota el títol Cubach!, un diàleg entre la música d’arrel afrocubana i la del mestre alemany. Dins de la secció Diàlegs amb la modernitat, la violinista Lina Tur relacionarà Bach amb Honegger, la violoncel·lista Clara Pouvreau farà el mateix amb Britten i el pianista Josep Garcia amb Xostakóvitx. Una de les propostes més originals es viurà al Museu de la Música amb la interpretació de les Variacions Goldberg amb marimbes a càrrec de Miyoune Kim i Koen Plaetnick. I l’organista Paolo Oreni farà al Palau Güell un concert en què el programa el decidirà el públic. “Oreni, que s’atreveix a tocar de memòria, sense partitura, farà dues sessions de 45 minuts mentre el públic visita el palau”, precisa Tarrida. “No tenim por de cap format”, diu Jorquera, que per il·lustrar la bona salut del festival recorda que aquest any el prestigiós clavecinista Ton Koopman ha renovat la fidelitat amb el Bachcelona acceptant fer-hi un concert infantil.