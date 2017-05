10 imperdibles del festival Loop

‘Video rewind’: els inicis del videoart

Eugeni Bonet ha comissariat la mostra sobre la primera generació d’artistes internacionals que va treballar el videoart. Són autors i obres que van marcar una època, i es poden veure en llocs com el Muhba, Can Framis, el MNAC o el CosmoCaixa. “És l’intent de reflectir una època daurada, en què hi havia una gran excitació pel descobriment d’un nou mitjà”, diu el comissari. Beryl Korot explora la memòria a Dachau 1974 ; Mary Lucier busca com afecta la llum del paisatge els records; a Machine Vision, Steina Vasulka investiga directament la percepció, i la de Muntadas és una aproximació antropològica a la tauromàquia.

Un vídeo inflamable

dins d’un pàrquing

Una de les peces de Video rewind mereix capítol a part: és Media burn, del col·lectiu nord-americà Ant Farm, que el 4 de juliol del 1975 van muntar una performance en què van fer xocar dos símbols dels EUA, un Cadillac i una piràmide de televisors. La projecció a Barcelona serà en un pàrquing (al carrer Ortigosa, 5).

Es reobre el

Cine Avenida de la Luz

L’Avenida de la Luz va ser la primera galeria subterrània d’Europa. Es va transformar en un espai d’oci i el cinema va passar de projectar Disney a ser una sala X. Avui està tancada però el Loop en reobre les portes (s’hi entra per l’estació dels Ferrocarrils) amb una exposició d’artistes contemporanis locals que no tenen accés als circuits comercials, UnderLoop.

‘Silver songs’: Andy Warhol i la música

Amb motiu del trentè aniversari de la mort de Warhol, el Loop busca una nova lectura de l’obra del pare del pop art a través de la música i del disseny gràfic de caràtules de discos. “La música és un component invisible però imprescindible per entendre l’art d’Andy Warhol”, sosté Javier Panera, comissari de l’exposició Silver songs, que es pot veure a l’antiga fàbrica Can Trinxet de l’Hospitalet de Llobregat.

Els pioners catalans del videoart

L’Arts Santa Mònica complementa Video rewind amb la recuperació d’algunes obres primerenques de tres pioners catalans del videoart. (Re)visionats, (re)visitats reuneix peces crítiques i trencadores d’Eugènia Balcells, Antoni Muntadas i Carles Pujol que encara són vigents.

La irreverent primera peça de videoart de l’Estat

Primera mort es considera la primera obra de videoart de l’Estat. Data de l’any 1969 i va ser obra de Jordi Galí, Sílvia Gubern, Àngel Jové i Antoni Llena, un col·lectiu que la va presentar al Col·legi d’Arquitectes de Barcelona (on es torna a projectar ara, comissariada per Imma Prieto). Hi havien d’oferir una xerrada però van decidir substituir-la per un vídeo en què es podien veure situacions quotidianes i anodines. Una manera d’ensorrar la mitificació de l’artista.

Un vídeo que triga mil anys a acabar amb Hitler

L’última obra de l’artista belga David Claerbout és Olympia, un vídeo en què es veu una rèplica de l’estadi que Hitler va fer aixecar per als Jocs Olímpics del 1936. L’estadi es deteriora a temps real, sense cap intervenció humana. La projecció està pensada per durar mil anys. La meteorologia i el pas del temps són els dos ingredients amb què juga Claerbout. L’obra s’exposarà durant set mesos al Macba perquè el visitant pugui percebre cels, llums i estacions diferents.

Videoart al cinema: una marató de Paul McCarthy

El Loop es vol aproximar al públic de cinema, i per això oferirà projeccions en sales com el Zumzeig o els Girona. Als cinemes Aribau la Fundació Gaspar projecta una selecció de les videoperformances de Paul McCarthy dels anys 70 i 80. L’artista trencava els límits de la pintura i feia servir la seva cara i tot el seu cos com a pinzell, i el món real com a tela.

Cinc retrospectives per als tòtems

Hi ha noms propis que mereixen una exposició individual. És el cas de Tony Oursler al CaixaForum; el Voyage de Robert Cahen a La Virreina; els vídeos crítics de Martha Rosler al Macba; el treball metatelevisiu de David Hall al Museu Picasso, i el de Peter Weibel al Pavelló Mies van der Rohe.

La Fira Loop: art en habitacions d’hotel

La Fira Loop va néixer amb la intenció de servir d’espai per a la compravenda de videoart. Amb els anys s’ha convertit en una de les principals plataformes de producció, exhibició i reflexió del sector. Les galeries i els artistes que cada any s’hi presenten -enguany seran 48, de 28 països, distribuïts per les habitacions de l’Hotel Catalonia Ramblas- són escollits per un comitè independent. Se celebrarà el 25 i 26 de maig.