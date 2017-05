Una eina interactiva identifica 104 espais de creació artística a Catalunya

On són els espais creatius i artístics de Catalunya? Com són, què s'hi fa o de quins espais disposem? Fins ara, a l'entorn d'aquestes preguntes, segons el CoNCA i la Xarxa d'Espais de Producció i Creació de Catalunya (Xarxaprod) hi havia una gran nebulosa. Per això, les dues entitats van decidir consensuar què vol dir exactament espai de creació i producció i fer un mapa (http://espaisdecreacio.cat) amb aquelles iniciatives que coincidissin amb els criteris establerts. És a dir, havien d'oferir recursos i serveis per al desenvolupament dels projectes artístics, apostar pel risc i l'experimentació i fomentar la relació –convivència– entre residents i altres artistes i augmentar les seves oportunitats. Fins a aquest moment al mapa s'hi han geolocalitzat 104 espais de creació, però el CoNCA i Xarxaprod esperen que aquest nombre augmenti.

"L'objectiu és radiografiar el sistema cultural de Catalunya per afavorir-ne el creixement i oferir un escenari dinàmic i viu, que evidenciï el compromís que tenen d'ajudar l'activitat artística", assegura el president del CoNCA, Carles Duarte. "Volem compartir recursos, saber qui som i com cada espai es defineix per fer intercanvis entre residents i projectes en comú", destaca Anna Monge, de Xarxaprod.

"Hi ha molts projectes que només podem fer si compartim recursos", diu la presidenta de Xarxaprod, Clara Garí. "Tenim, a tres anys vista, tres projectes", assegura Garí. Entre aquests projectes hi ha un programa d'acollida d'artistes en risc perquè als seus països hi ha guerra o dictadures; programes educatius que no només incloguin estudiants de les escoles i instituts sinó també universitaris i estudiants d'Erasmus i internacionalització, és a dir, poder entrar a les xarxes europees. El mapa inclou centres cívics, fàbriques de creació, ateneus, centres de creació contemporània i de recerca, residències d'artistes...

Segons el mapa, la majoria de centres de creació són a la província de Barcelona (81,4%), Girona (15,15%), Lleida (2,3%) i Tarragona (1,2%). La gran majoria estan dedicats a les arts visuals i plàstiques (80,2%), les arts escèniques (43,0%), la música (39,5%), el cinema i la producció audiovisual (32,6%) i la creació literària (23,3%). Un 31,4% es dediquen a l'experimentació científica, l'ús de noves tecnologies aplicades a l'art, la fabricació digital, la 'performance' i l'art d'acció i la recerca acadèmica i el pensament. Més de la meitat (54,1%) es van crear entre el 2006 i el 2016.