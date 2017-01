Propostes culturals per al cap de setmana

1.000 m2 de desig. Arquitectura i sexualitat

CCCB (Barcelona). Fins al 19 de març

L’exposició investiga com s’han projectat, construït i imaginat els espais per al sexe en la societat occidental des del segle XVIII fins als nostres dies. Mitjançant unes 250 peces, entre dibuixos i maquetes d’arquitectura, instal·lacions artístiques, audiovisuals, llibres i altres materials, l’exposició explora el poder dels espais com a motor del desig i mostra com ha contribuït l’arquitectura al control dels comportaments i a la creació dels estereotips de gènere en la nostra societat patriarcal.

La mostra presenta alguns dels projectes que s’han distingit per la subversió dels models tradicionals i el postulat d’utopies de convivència sexual o espais privats concebuts exclusivament per al plaer. Revisa les propostes, entre d’altres, de Claude-Nicolas Ledoux, Charles Fourier, el marquès de Sade, Guy Debord, l’arquitectura radical dels anys seixanta i setanta, Carlo Mollino, Adolf Loos, Nicolas Schöffer, Wilhelm Reich, l’arquitectura de Playboy i també l’obra d’altres arquitectes i artistes contemporanis.

La seducció de Venus

MAC (Empúries). Del 10 de gener al 23 d'abril

Una mirada retrospectiva a l’obra de Guillem Rocas, artista de Torroella de Montgrí captivat per la llum empordanesa. La seva obra neix de l’atenta observació del seu entorn i d’un profund sentiment de pertinença. Les composicions, simbòliques, surrealistes i oníriques, representen platges, aiguamolls i penya-segats, amb nombroses al·lusions a l’arquitectura i al món clàssic, sobretot a Empúries. De dimarts a diumenge de 10 a 13 h i de 15 a 17 h. L’accés és gratuït amb l’entrada del MAC.

Duchamp, els escacs i les avantguardes

Fundació Joan Miró (Barcelona). Fins al 22 de gener

Fi de partida: Duchamp, els escacs i les avantguardes presenta una anàlisi de les avantguardes del segle XX fins a l’eclosió de l’art conceptual des de la perspectiva del que sembla una anècdota sense importància: el joc dels escacs. Amb la cronologia vital de Marcel Duchamp com a marc, l’exposició planteja la hipòtesi dels escacs com un fons continu de les avantguardes històriques.

540x306 Torneig d'escacs a la Julien Levy Gallery, 6 de gener de 1945. Collage de Dorothea Tanning a partir de tres fotografies de Julien Levy Torneig d'escacs a la Julien Levy Gallery, 6 de gener de 1945. Collage de Dorothea Tanning a partir de tres fotografies de Julien Levy

‘Aura Nera’, de Regina de Miguel

Arts Santa Mònica (Barcelona). Fins al 18 de gener

Regina de Miguel (Màlaga, 1977) s’aproxima de manera especulativa als mitjans de coneixement. Focalitza els aspectes que desafien els límits del coneixement: la imaginació de l’Univers, els forats negres i la matèria fosca. Així, De Miguel revela la ideologia i els condicionants geopolítics i socioeconòmics que normalment hi ha sota de la pretesa neutralitat del coneixement científic, i explora la potencialitat de la ciència-ficció per generar noves aproximacions a la matèria.

Manuel Viola. El viatge d’Oniro. 1933-1985

Museu d'Art Jaume Morera (Lleida). Fins al 22 de gener

L’exposició, que commemora el centenari del naixement de Josep Viola Gamón (Manuel Viola, pintor i poeta), repassa totes i cadascuna de les etapes creatives de la trajectòria de l’artista. Comença amb la seva etapa de formació i les primeres activitats a la Lleida republicana, amb els companys de l’avantguarda lleidatana, i continua amb la vinculació amb el grup ADLAN i l’ Exposició logicofobista a Barcelona; l’exili a França i la col·laboració amb els cercles d’intel·lectuals francesos i espanyols exiliats; el retorn a Espanya l’any 1948; la seva primera etapa com a pintor dins les tendències de l’ abstraction lyrique francesa; la participació de l’artista en el grup El Paso; la consagració com a pintor abstracte, o la seva producció fruit de les estades a l’Amèrica del Sud, fins a l’etapa final de la seva vida.

In memoriam: Michael Cimino i Gene Wilder

Filmoteca (Barcelona). Fins al 13 de gener

La Filmoteca homenatja Michael Cimino i Gene Wilder, morts aquest 2016 passat. Michael Cimino era un renovador, un gran guionista. Era un tipus que no estava bé dins de la seva pell. Era una persona que no es creia la història oficial del seu país. Amb El caçador ens parla del trastorn que causa la Guerra del Vietnam en tota una generació; a La porta del cel fa de la conquesta de l’Oest una fase bàsica de l’acumulació capitalista; a L'any del drac el protagonista és un policia de mètodes feixistes i marcat pel racisme. En canvi, Gene Wilder era un somniador. Un actor diferent. Un físic impossible. Un còmic modern. I una figura indispensable de la comèdia americana jueva.

540x306 Robert De Niro a 'El caçador' Robert De Niro a 'El caçador'

Ànima II. Instruments de l’orquestra simfònica

Museu comarcal de Cervera. Fins al 8 de gener

Un viatge pel món de l’orquestra simfònica: quins instruments la componen, com assagen o com s’organitzen? Descobrirem que, molt sovint, són els petits detalls els que fan sonar millor una orquestra. Cada dia -excepte dilluns- d’11 a 14 h i divendres i dissabtes també de 18 a 20 h. Accés gratuït.