Cohen, Bowie, Prince, Michael… 2016, un any fatídic per a la música

Amb la mort aquest Dia de Nadal del cantant i compositor britànic George Michael es confirma que el 2016 ha estat un any fatídic per a la música. 12 estrelles mundials han dit adéu els últims 12 mesos, moltes d'elles figures no només populars sinó responsables de contribucions molt importants a la història de la música actual. Leonard Cohen, David Bowie i Prince són les pèrdues més destacades d'un any negre.

Per la seva especial transcendència, i pel lloc de privilegi que ocupa en la música, destaca la mort de David Bowie. Anomenat 'el Duc Blanc' o 'el Camaleó' per la infinitat d'estils musicals i aparences que va adoptar durant la seva carrera, Bowie va morir a Nova York el 10 de gener als 69 anys a conseqüència d'un càncer. Feia només dos dies que havia publicat el seu testament musical, 'Black Star'.

El 18 de gener va morir, amb 67 anys, Glenn Frey, cofundador dels Eagles, una de les bandes nord-americanes de rock que més discos ha venut en la història. Deu dies més tard va morir Paul Kantner, cofundador del grup psicodèlic dels seixanta, Jefferson Airplain. Kantner, que tenia 74 anys, va morir d'un infart el 28 de gener.

Maurici White, fundador el 1969, de l'influent grup de música funk i disc, Earth, Wind and Fire, va morir el 5 de febrer als 74 anys d'edat per les seqüeles de la malaltia de Parkinson que patia. Amb 72 anys moria, l'11 de març, Keith Emerson, membres del grup de música progressiva i rock simfònic Emerson, Lame and Palmer. Un altre dels membres del grup, Greg Lake, moriria el 7 de desembre, amb 69 anys; Lake també havia format part també dels mítics King Crimson. La música country va perdre el 6 d'abril un dels seus intèrprets més originals, Merle Haggard. El músic nord-americà va morir d'una pneumònia als 79 anys.

El 21 d'abril es coneixia una de les pèrdues més importants de l'any. La notícia de la mort de Prince —causada, segons sembla, per una sobredosi accidental de medicaments— va commocionar el món musical. Artista polivalent, multiinstrumentista i autor del mític àlbum 'Purple rain', Prince tenia 57 anys quan va ser trobat mort a la seva residència de Minnesota, als Estats Units.

Una altra de les morts destacades de l'any va tenir lloc el 7 de novembre. Aquell dia el món s'acomiadava d'un dels cantautors més importants de les passades dècades, el canadenc Leonard Cohen. Tal com havia passat amb David Bowie, Cohen acabava d'editar la seva obra pòstuma, 'You Want it Darker', quan va morir.

Sharon Jones, intèrpret de funk i soul que va aconseguir la notorietat gairebé als quaranta anys, va morir de càncer el 18 de novembre amb 60 anys. La tarda del dia 24 de desembre moria a Marbella el guitarrista i compositor britànic Rick Parfitt, fundador en els seixanta de la banda Status Quo. Parfitt tenia 68 anys.

Uns noms als quals cal afegir, des d'aquest dia de Nadal, el de George Michael, mort quan tenia 53 anys, a casa seva, al comtat d'Oxfordshire.